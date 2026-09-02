“希望”之后，第二只老虎即将在伊犁—巴尔喀什保护区放归野外

（哈萨克国际通讯社讯）继首只老虎“希望”（Үміт）成功放归后，哈萨克斯坦计划近日在伊犁—巴尔喀什国家自然保护区放归第二只老虎。目前，专家正在对其捕猎能力以及适应野外环境的情况进行评估。

据哈萨克斯坦生态和自然资源部消息，为避免老虎对人类产生依赖，并保持其在野外生存所需的本能和技能，工作人员不会与其直接接触，而是采取远程方式进行投喂。

目前测试结果显示，这只名为“阿穆尔”（Амур）的老虎各项表现良好，身体状况也处于良好水平。如果顺利通过后续各项评估，它将在近日被正式放归野外。

据了解，此前共有4只老虎从俄罗斯运抵哈萨克斯坦。除已经放归的“希望”和即将放归的“阿穆尔”外，其余两只老虎计划于2027年春夏季放归野外。

今年8月3日，哈萨克斯坦在伊犁—巴尔喀什国家自然保护区将名为“希望”的老虎放归自然。这是约70年来哈萨克斯坦首次将老虎放归野外，也是该国恢复老虎种群工作取得的重要阶段性进展。

放归后的监测显示，“希望”已经展现出良好的野外适应和独立捕猎能力。在进入自然环境后的最初阶段，它便成功捕猎了狼和野猪。

哈萨克斯坦正在伊犁—巴尔喀什地区推进老虎种群恢复工作，通过改善栖息地、恢复猎物种群以及分阶段放归老虎等措施，为老虎重新在当地建立稳定种群创造条件。

此前，哈通社曾对“希望”放归野外以及哈萨克斯坦老虎种群恢复项目进行详细报道。从栖息地恢复、猎物种群增加，到阿穆尔虎引入和野外适应训练，这项生态恢复工程已持续推进多年。“希望”的回归还在哈萨克斯坦社交网络引发广泛关注。更多内容可参阅哈通社此前报道——《老虎回来了，网友坐不住了：阿穆尔虎放归在哈萨克斯坦掀起玩梗热潮》。