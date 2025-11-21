丝路之星总决赛将于22日在阿斯塔纳举行：500余套定制舞台造型展现多元文化魅力

据悉，节目组共为参赛歌手、主持人、评委以及舞团制作了超过500套造型，其中逾七成服装由手工完成——从复杂刺绣、精致配饰到整套成衣均由团队独立制作完成。整个准备工作由约40名专业人员组成，包括造型师、化妆师与发型师。

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinfom

从歌曲到造型：完整的创意制作链条

造型组的工作在首期节目播出前一个月即已启动。但正如总造型师所说，有些造型不得不在一夜之间完成。节目流程清晰而严谨：导演组先确定歌曲与舞台概念，随后造型团队依据主题设计草图、挑选布料并完成整体造型搭建。

“每一套服装都有其想表达的理念。即便观众没有察觉，我们也会在每一个细节中注入意义。”阿纳尔别克·扎尔德莫夫表示。

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinfom

参赛选手也会提出个性化构想。例如，来自土库曼斯坦的参赛者多夫然演唱一首关于母亲的作品，造型团队便为其设计了带有童话质感的舞台形象，以契合歌曲情绪。

国际化舞台上的文化融合

作为覆盖东亚至高加索多国的跨国比赛，Silk Way Star汇聚了不同艺术背景与文化表达方式的歌手，这也要求造型团队具备充分的适应能力。尽管语言与审美存在差异，造型团队认为，相互信任是跨文化合作顺利推进的关键。

参赛者普遍希望通过造型展现本国文化特征。例如来自蒙古的歌手米歇尔·约瑟夫在节奏感强的舞台中融入传统元素，其服装细节也呈现出民族特色。

主持人与评委的专属造型

为主持人与评委设计的服装独具复杂度。首期节目中，观众已看到由皇家天鹅绒制作、配以黄金手工刺绣的华丽造型，该服装的制作耗时一周。而在总决赛中，主持人将以全新造型亮相——一袭搭配长手套的银色礼服，颇具仪式感。

Фото: Арман Ешманов

真挚的反馈与谢意

不少选手向造型团队表达感谢。中国歌手张赫宣在收到红色皮质舞台外套后当场向工作人员致谢；韩国Kandis组合首次以晚礼服造型登场，对最终呈现效果表示惊喜；来自亚美尼亚的萨罗·格沃尔吉扬则称赞造型团队专业且细致。

总决赛明日举行

Silk Way Star总决赛将于11月22日在阿斯塔纳举行，并于20:00在Jibek Joly频道进行直播。哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦及蒙古也将同步播出。

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinfom

进入总决赛的选手包括：

ALEM（哈萨克斯坦）、雅兹敏·阿兹兹（马来西亚）、阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚）、米歇尔·约瑟夫（蒙古）、张赫宣（中国）、萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚）以及玛迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）。

最终冠军将通过综合评审得出，其中评委评分占50%，观众线上投票占50%。观众可通过官网 silkwaystar.org 进行投票。

该项目是根据哈萨克斯坦共和国总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议实施。

Фото: Арман Ешманов

作为本年度音乐舞台的重要赛事之一，本届总决赛不仅将以精彩表演吸引观众，其由哈萨克斯坦造型团队打造的独特舞台形象也将成为这一大型项目的重要亮点。

【编译:木合塔尔·木拉提】