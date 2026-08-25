“传承之线”展览将在阿拉木图举行 展现哈萨克挂毯艺术魅力

（哈萨克国际通讯社讯）为纪念哈萨克挂毯艺术民族流派奠基人之一、艺术家巴蒂玛·扎乌尔别科娃（Батима Заурбекова）诞辰80周年，“传承之线”主题展览将于9月25日至11月8日在阿拉木图阿比尔汗·卡斯捷耶夫国家艺术博物馆举行。

此次展览将展出80余件作品，包括来自博物馆馆藏以及艺术家家庭档案的挂毯、绘画和版画作品。

挂毯是一种并非通过颜料，而是在织机上以丝线进行艺术创作的“织物绘画”。这一艺术形式于20世纪下半叶在哈萨克斯坦得到快速发展。当时，艺术家开始重新审视传统地毯编织和毡毯纹饰，并将其作为创造新型视觉艺术的重要基础。

Фото: Kazinform

在这一过程中，融合民间艺术元素、民族纹饰和现代绘画语言的哈萨克斯坦挂毯艺术流派逐渐形成，而巴蒂玛·扎乌尔别科娃正是这一艺术流派的主要奠基人之一。

“‘传承之线’试图突破传统回顾展的框架，将挂毯作为一种鲜活而现代的艺术媒介，通过艺术语言与观众展开对话。”展览主办方表示。

巴蒂玛·扎乌尔别科娃是哈萨克斯坦功勋艺术家、哈萨克苏维埃社会主义共和国国家奖获得者。半个多世纪以来，她不断将民族传统与现代艺术语言相结合，对哈萨克斯坦挂毯艺术的发展产生了重要影响。

Фото: Kazinform

此次展览还将把扎乌尔别科娃的艺术创作置于世界文化背景之中，通过民间艺术与现代主义绘画思潮之间的联系，呈现其主要艺术创作方向。

“传承之线”展览由三个展厅组成，整体参观体验被设计为一场层层深入的艺术之旅。

Фото: Kazinform

第一个展厅从博物馆常设收藏所在空间展开。这里陈列的装饰和应用艺术代表性作品，将展现扎乌尔别科娃的艺术创作与哈萨克民族传统艺术之间的联系。

展厅内巨大的墙体设计，则呼应艺术家作品中经常出现的霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓形象。同时，这一空间也象征着家园、庇护之所和神圣空间，进一步呈现艺术家创作中人与自然的统一，以及材料和手工艺所具有的神圣意义。

Фото: Kazinform

第二个展厅将风格相近的作品划分为多个区域，每一区域分别呈现艺术家创作中的不同方向。开放式空间设计使观众能够从不同角度欣赏作品，而音乐也被作为理解作品内涵的另一把文化“钥匙”融入展览。

展览最后一个空间聚焦女性形象的多重面貌。

Фото: Kazinform

这一展厅的核心装置是一座悬挂于顶部的“沙尼拉克”（шаңырақ，哈萨克传统毡房顶部的圆形穹顶结构），周围陈列身着民族服饰的哈萨克女性肖像。这些作品通过女性形象，表达生命生生不息、代代延续的主题。

参观者还可以观看有关艺术家的纪录片，并了解相关历史档案照片。此外，展览现场设置了教学织机，观众可以亲自体验编织过程，感受挂毯艺术的创作方式。

Фото: Kazinform

主办方表示，此次展览不仅面向艺术史研究者，也希望吸引设计师、建筑师以及其他创意领域人士，鼓励人们不再仅仅把传统视为存放于档案中的历史遗产，而是将其视作现代视觉语言的重要灵感来源。

主办方认为，即使数十年过去，巴蒂玛·扎乌尔别科娃的挂毯作品仍在继续与今天的观众展开关于家园、记忆以及代际传承的对话。