“新娘之家”修葺一新：彼得罗巴甫尔百年建筑变身文化中心

这栋建筑由商人哈利特·扬古扎罗夫于19世纪末建造，现被列入国家重点保护的历史文化遗产名录，受到政府保护。

相传，当年年轻的商人哈利特前往莫斯科时，结识并爱上了一位大城市的美丽女子。他向她表达了爱意并提出求婚。然而，这位富商之女提出条件：只有当哈利特在彼得罗巴甫尔建造出一座与她父亲在莫斯科所拥有的房子一模一样的宅邸时，她才会答应嫁给他。

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

哈利特随即邀请一位意大利建筑师设计，并在一年内建成了这座独特的建筑。从那以后，这栋房子在当地被人们称作“新娘之家”。

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

这座几度濒临坍塌的独特建筑，去年进行了全面修复。来自阿拉木图的哈萨克斯坦物质文化研究与设计院专家团队，尽最大努力保留并复原了其原有风貌。

在修复过程中，专家们在屋顶和墙壁上发现了珍贵的壁画。

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

尽管整座建筑以新艺术风格建造，其主要装饰元素却是花卉图案。施工单位在修缮中尽力保留了这些精美的细节。

此外，建筑师当年在装修中使用了意大利陶瓷瓷砖，这些瓷砖至今仍保存完好。

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

今年夏天，这座建筑以“马赫詹中心”的名义重新开放。该中心由哈萨克斯坦荣誉新闻工作者、著名马赫詹研究专家贾拉斯拜·苏莱梅诺夫领导。

—许多人来到这里，欣赏这座建筑及其中陈列的文物。中心的主要目标是推动本地区文学发展，更深入地研究伟大诗人马赫詹·朱马巴耶夫的文学遗产，弘扬和传播他的精神财富。尤其希望能让年轻一代更深刻地认识马赫詹的名字与意义。这里不仅关注马赫詹，也会关注来自本地区的其他杰出作家。我们将举办与他们生平与创作相关的各类活动。欢迎所有来访者，我们会向他们展示这里的藏品，讲述我们所了解的关于马赫詹的一切。虽然许多人认为这里是一座博物馆，并以此接受，但实际上，这里是一个专门致力于研究与发展马赫詹遗产的中心。-苏莱梅诺夫说道。

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓不仅是哈萨克人民的精神象征，也是中亚地区独一无二的建筑杰作。然而，这座宏伟遗产中还隐藏着一段鲜为人知的历史。如果细心观察陵墓西北角，会发现其中一根壁柱与其他柱子相比略显倾斜。这并非施工瑕疵，而是炮弹留下的历史印记。

【编译：阿遥】