丝路之星总冠军米歇尔·约瑟夫获蒙古国北极星勋章

值此蒙古国恢复民族自由与独立114周年之际，蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫签署总统令，向多名公民颁发国家高级荣誉称号、勋章和奖章。其中，因在首届“丝路之星”国际歌唱大赛中获得总冠军、展现出卓越艺术成就，歌手米歇尔·约瑟夫荣获“北极星勋章”。

米歇尔·约瑟夫是蒙古国知名歌手兼作曲家。他在音乐创作中将蒙古传统长调元素与流行、R&B及放克等现代音乐风格相融合，并以蒙古语和英语双语演唱见长，形成了鲜明的个人艺术特色。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

“丝路之星”是亚洲首个同类型大型国际歌唱比赛，吸引了来自哈萨克斯坦、蒙古国、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、中国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦及韩国等国家的优秀歌手参赛。

该项目由哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台依据双方签署的合作协议联合推出。全部10期节目通过Jibek Joly和Silk Way电视频道播出。总决赛以直播形式面向阿塞拜疆、格鲁吉亚、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国等多个国家同步呈现，累计覆盖观众人数超过10亿。

“北极星勋章”设立于1936年，是蒙古国最高国家荣誉之一，旨在表彰在军事、文化、社会发展等领域作出突出贡献的人士。

【编译：阿遥】