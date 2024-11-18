丝绸之路号旅游列车首次抵达突厥斯坦：开启跨国文化之旅

此次旅程包括一天的突厥斯坦历史文化探索，随后115名将前往乌兹别克斯坦首都塔什干停留两天。

旅程亮点涵盖多处中亚历史文化瑰宝，包括曾经的重要贸易枢纽之一——古城奥特拉尔；象征宗教文化的重要地标阿热斯坦巴布陵墓；历史文化保护区暨博物馆“阿兹列特·苏丹”；以及中亚地区最大的旅游综合体“科尔温-萨莱（丝路驿站）”（Caravanserai）。在塔什干，游客还可体验这座城市的历史文化与现代发展相结合的独特魅力。

“丝绸之路号”旅游列车的开通线路为“阿拉木图—突厥斯坦—塔什干—阿拉木图”，行程为期4天。该线路由多家哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国旅游机构联合推出。项目旨在提供便捷舒适的跨国旅游体验，促进两国间的文化交流与旅游业发展。

值得一提的是，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦正在加强区域合作，不仅开通了这一国际铁路旅游线路，还计划通过新建边境海关设施、提升货运效率等措施，进一步推动区域经济和旅游发展。

【编译：达娜】