世界知名太阳马戏《OVO》登陆阿斯塔纳 14场演出预计吸引3.5万名观众

（哈萨克国际通讯社讯）世界知名马戏艺术团体——太阳马戏（Cirque du Soleil）携经典作品《OVO》亮相阿斯塔纳巴雷斯竞技场（Barys Arena）。这是哈萨克斯坦首次被纳入该剧全球巡演线路。《OVO》自推出以来已在近50个国家和地区上演，累计观众超过1000万人次。

从街头艺人到世界级文化品牌

太阳马戏创立于20世纪80年代初的加拿大魁北克省，是当今世界最具影响力的现场演艺品牌之一。此次也是该团体第二次来到哈萨克斯坦。此前，他们曾在2017年阿斯塔纳世博会期间为当地观众献上精彩演出。

与传统马戏不同，太阳马戏自成立之初便彻底摒弃动物表演，将全部舞台焦点集中在人类身体极限、杂技艺术和戏剧表达之上。这一创新举措被认为是现代马戏发展史上的重要转折点。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

如今，太阳马戏的演出已遍及全球450多个城市，在美国拉斯维加斯等地长期驻演，形成庞大的演艺产业体系。其演员大多拥有专业运动背景，包括体操运动员、杂技演员和花样游泳运动员等。为了保持最佳状态，演员们每天都要进行高强度训练，部分演出前热身时间甚至长达一个半小时。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

据了解，太阳马戏部分剧目的制作成本堪比好莱坞大片。例如经典作品《KÀ》的制作预算高达1.65亿美元。与此同时，每一部作品均配备原创音乐，并坚持现场乐队实时演奏。即使在现代安全技术高度发达的今天，许多高难度杂技动作依然在没有安全绳辅助的情况下完成。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

目前，太阳马戏拥有来自80多个国家和地区的4000余名员工，其中包括约1200名艺术家。2026年，该公司计划同时在全球范围内运营17部大型演出作品。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

《OVO》：一个关于昆虫世界的奇幻故事

《OVO》在葡萄牙语中意为“鸡蛋”。整部作品以一个神秘巨蛋的出现为主线，讲述昆虫世界中的冒险与爱情故事。

与传统杂技演出不同，《OVO》更像一部充满想象力的视觉戏剧。观众在长达两个半小时的演出过程中，将跟随角色进入一个色彩斑斓、充满幻想的昆虫王国。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

剧中汇集了众多极具挑战性的高难度节目。其中，演员在巨型活动叶片顶部完成走绳表演，被视为全剧最具代表性的节目之一。来自蒙古国的柔术演员则凭借惊人的身体控制能力完成极限动作，甚至能够仅依靠牙齿支撑身体重量。与此同时，日本演员利用紫外线技术，在全黑环境下呈现出极具视觉冲击力的特殊表演。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

演出期间，观众还欣赏到了“蝴蝶空中双人舞”“蚱蜢蹦床墙体跳跃”“圣甲虫空中飞跃”等精彩节目。演员们在相距六米的平台之间相互抛接，完成类似“人体飞人”的高难度空中特技。

音乐同样是《OVO》的重要组成部分。整场演出的音乐均为原创作品，由现场乐团和歌手实时演绎，为观众带来沉浸式艺术体验。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

值得一提的是，本次《OVO》汇聚了来自25个国家的53名演员，他们使用17种不同语言交流。其中既有奥运会参赛选手，也有国际冠军、职业杂技演员，以及由7名成员组成的现场乐队、主唱和3名小丑演员。

历时一年半筹备落地哈萨克斯坦

项目组织方表示，此次巡演筹备工作持续超过一年半时间。

项目负责人维多利娅·托尔古纳科娃介绍，目前阿斯塔纳和阿拉木图两地拥有完全符合太阳马戏技术要求的演出场馆。今年2月，太阳马戏工程团队专程赴哈萨克斯坦，对场馆承重能力、工程系统稳定性、电力供应以及网络通信等进行全面检测，并在获得技术许可后才正式启动售票工作。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

她透露，目前已售出约2万张门票，预计阿斯塔纳和阿拉木图两地总观众人数将达到3.5万人。

“每座城市将举办7场演出，工作日安排晚场演出，周末则设有上午场、下午场和晚场。每场可容纳约5000名观众。”她说。

200吨设备空运入境 创下哈萨克斯坦演出纪录

为了完成此次巡演，太阳马戏向哈萨克斯坦运输了超过200吨设备和物资。

据介绍，运输内容不仅包括舞台装置和布景道具，还包括服装制作、洗涤熨烫以及餐饮保障所需的设备。其中，一架货运飞机几乎全部用于运输厨房设备。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

组织方表示，由于演员长期保持严格饮食计划，因此所有餐食均按照固定菜单统一制作。尽管主办方曾希望邀请演员品尝哈萨克斯坦传统美食，但出于饮食管理和训练安排考虑，大部分演员礼貌婉拒。

“演员们每天都要进行持续训练和排练，因此保持稳定饮食和作息十分重要。”组织方表示。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

目前，《OVO》将在阿斯塔纳持续演出至6月7日。随后，剧组将首次前往阿拉木图，于6月11日至14日在阿拉木图竞技场（Almaty Arena）举行演出。

据悉，此次太阳马戏哈萨克斯坦巡演共计划举行14场演出。