丝路之星总决赛全球观众达1.2亿

出席发布会嘉宾包括Jibek Joly/Silk Way电视台总经理叶尔克江·昆图甘、本季总冠军米歇尔·约瑟夫（蒙古国） 中国中央广播电视总台欧亚站站长王德禄、评委洪兵（中国） 、评委申明哲（韩国） 、评委、达图·达尼亚（马来西亚）。

“Silk Way Star”项目是根据哈萨克斯坦总统电视广播中心与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议共同实施的，是两国文化与媒体合作的重要成果之一。

Jibek Joly/Silk Way电视台总经理叶尔克江·昆图甘在新闻发布会上公布了首届《Silk Way Star》总决赛最新数据：全球通过电视与流媒体收看决赛的观众约1.2亿人次，来自43个国家的50.8万余名观众参与线上投票，创下亚洲同类声乐项目最高纪录。

作为区域内规模空前的音乐项目，“Silk Way Star”汇聚了来自 12 个国家的优秀歌手，包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国。

本次大赛共有七位选手晋级总决赛，他们分别是：ALEM（哈萨克斯坦）、雅兹敏·阿兹兹（马来西亚）、阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚）、米歇尔·约瑟夫（蒙古）、张赫宣（中国）、萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚）、马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）。

总冠军通过“评委评分＋观众线上投票”相结合的方式产生，每部分各占 50%。线上投票在 silkwaystar.org 网站进行，仅在直播时段内开放，开始与结束时间由主持人在现场公布。大赛采用与“欧洲歌唱大赛”类似的投票规则，旨在确保透明度和公平性。

投票结果显示，冠军米歇尔·约瑟夫（蒙古国）以112241票遥遥领先，获得全场最高人气。具体投票排名如下：

米歇尔·约瑟夫（蒙古国）——112241票 马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）——85443票 张赫宣（中国）——73662票 雅兹敏·阿兹兹（马来西亚）——73609票 萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚）——73160票 阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚）——46027票 ALEM（哈萨克斯坦）——32145票

投票最活跃的国家和地区依次为：哈萨克斯坦、中国、蒙古国、美国、俄罗斯、土耳其、德国、新加坡、印尼、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、马来西亚。

叶尔克江·昆图甘表示：“《Silk Way Star》已真正成为亚洲文化多样性的交汇平台。它用音乐深化了国家间的相互理解，也证明了大型国际文化项目在地区拥有巨大号召力。观众的热情参与，正是对亚洲共同文化自信的最好回应。”

决赛当晚在哈萨克斯坦由Jibek Joly电视台全程直播，吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、蒙古国同步落地转播。

