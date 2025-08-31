中文
    09:12, 31 八月份 2025 | GMT +5

    “丝路之星”选手向哈萨克斯坦人民致以宪法日祝贺

    哈萨克国际通讯社讯）8月30日，来自中亚、高加索以及中国的歌手——大型音乐项目“丝路之星”的参赛选手们，在阿斯塔纳展开了一场别开生面的文化之旅。

    “丝路之星”选手向哈萨克斯坦人民致以宪法日祝贺
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    在行程中，来自亚洲各国的嘉宾深入了解了哈萨克斯坦的民族传统、国家象征与精神文化。

    活动过程中始终融入哈萨克文化元素，包括“哈萨克七宝”象征、爱国歌曲以及热情友好的氛围。

    在阿斯塔纳最高旗杆下，“丝路之星”的选手们向哈萨克斯坦人民送上宪法日祝福，并共同庆祝宪法颁布30周年。

    据悉，首届“丝路之星”（Silk Way Star）亚洲声乐大赛将于11月22日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。赛事由哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台联合发起，合作协议已于6月16日在阿斯塔纳签署，并由两国元首共同见证。

    大赛将汇聚来自哈萨克斯坦、中国、韩国、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等12个国家的优秀选手。节目将于8月20日启动录制，并在总决赛当天通过丝绸之路电视频道（Jibek Joly/Silk Way）及参赛国主要电视台同步直播。

    【编译：阿遥】

