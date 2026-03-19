纳乌鲁兹纳玛之焕新日：数字转型成为发展主线

今年1月初，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署命令，宣布2026年为“数字化与人工智能年”。这一决定被视为近年来国家科技改革的延续。回顾2025年，哈萨克斯坦在推动数字化与人工智能发展方面，通过了一系列具有里程碑意义的制度性决策。

哈萨克斯坦IT技术普及现状

据人工智能与数字发展部数据显示，目前哈萨克斯坦IT从业人员已超过20万人，其中约2万人为人工智能领域专家。政府计划在未来五年内，为100万名公民提供现代数字技能培训。

在通信基础设施领域，哈萨克斯坦正加快向卫星互联网转型。目前已就引入亚马逊“柯伊伯计划”达成协议，同时Starlink和OneWeb等卫星互联网企业也已进入哈萨克斯坦市场。

Фото: Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі

此外，通过Generation Nation计划，哈方已启动面向中小学生及大学生的教育培训项目，涵盖人工智能、机器人技术及编程等领域。

在过去七年中，阿斯塔纳枢纽中心科技园生态系统入驻企业已达1875家，累计总收入突破43亿美元。仅今年一年，IT服务出口额已超过15亿美元。

超级计算机：焕然一新的基础设施

2025年，哈萨克斯坦正式启用Alem.Cloud国家超级计算机集群。该项目由哈方与阿联酋G42集团旗下Presight公司合作开发。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

该超级计算机具备强大的算力。据人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫介绍，如果全球80亿人同时进行一项复杂计算，人类可能需要四天才能得出结果，而该系统仅需一秒即可完成。目前，Alem.Cloud的计算资源已向高校、科研中心及人工智能企业开放。2025年11月，该系统在全球最强超级计算机排行榜中升至第86位。

《人工智能法》

去年，托卡耶夫总统签署了《人工智能法》。该法律旨在确保数字技术在安全、负责任的前提下发展。法律明确禁止使用利用人类弱点、进行社会信用评分或未经公民同意识别情绪的系统，此举旨在增强公众对数字技术的信任。

《数字法典》

1月9日，托卡耶夫总统签署了《数字法典》。该法典首次从法律层面确立了公民的“数字权利”。公民现享有要求删除个人数据、限制数据处理以及隐藏信息的权利。生物识别身份识别仅在法律规定的特定情况下方可使用。此外，对于依赖算法或自动化系统作出的决策，公民有权要求进行人工参与的专业审核。

法典引入了电子文件之外的“数字文件”“数字数据”和“数字确认”（涵盖代码、一次性识别符、推送通知和生物识别方式）等概念，同时明确了“国家数字资产”的法律地位。

《数字法典》还为智能合约、分布式系统和数字共管等现代技术方案设定了法律框架，提升了公民与企业的流动性。国内首次引入“数字数据产品交换与流通平台”概念，以确保数字数据获取与使用的透明性。该文件还致力于推动人工智能决策机制的规范引入。

网络安全是该法典关注的重点。法典生效后，将实施保护数字资产、数据及基础设施的新标准。同时，法典还包含保障残障人士及行动不便群体获取数字技术与服务的相关条款。

快速发展的阿拉套

关于在阿拉木图周边建设现代化城市的设想由来已久。托卡耶夫总统在2025年国情咨文中提出赋予该城市“特殊地位”，这一地位已通过3月15日通过的新版宪法得以确立。由此，阿拉套市将成为快速发展的“数字化试验区”。

该项目的目标是运用“智慧城市”技术，打造一座全数字化城市。这座占地超过9.8万公顷的城市将主要依托私人投资建设。作为初步探索，今年计划在城内引入空中出租车系统。

Фото: акимат Алматинской области

参与新版宪法起草工作的议员马格拉姆·马格拉莫夫详细阐述了“快速发展城市”地位对国家发展的意义：

—这意味着在指定区域内将创造促进经济增长的特殊条件，投资与基础设施将实现高度集中。简而言之，这将成为吸引投资者和创新倡议的平台。这并非我们的“闭门造车”，类似区域在全球已有先例。例如，中国的一个渔村已发展为拥有数千万人口的技术中心。特殊法律体制将在税收、土地关系、注册以及投资活动方面提供优惠，-他说。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

马格拉莫夫表示，尽管该体制在某些方面不同于全国现行治理体系，但并非替代关系，也不应被理解为法律真空地带。在这些区域内，宪法效力、司法监督、检察监督以及生态标准、反腐规范依然全面适用。

他认为，特殊法律体制将有助于降低企业在“快速发展城市”投资的成本，减少行政障碍，并提供税收优惠。

—甚至可能免除部分税收，从而在区域内创造企业和就业机会，增强财政基础，-他说。

法治基石与青年未来

值得一提的是，今年的“焕新日”正值新宪法实施之际。哲学、政治学与宗教研究所所长阿依古丽·萨杜瓦哈索娃认为，这部基础性法律为数字环境下的青年一代提供了重要的权利保障。

—目前，哈萨克斯坦正经历人口增长，30%以上的公民为儿童和青年。在全球范围内，人力资本质量已成为决定经济、社会及价值体系发展的关键因素。各国都在争夺具有创造力和创新思维的青年人才，这一趋势正在推动新的社会契约形成。信息时代不仅带来了人工智能，也带来了随之而来的新挑战与风险，-她表示。

萨杜瓦哈索娃强调，新版宪法对新一代哈萨克斯坦人具有特殊意义，在数字环境下的权利保障、个人数据安全、电子通信及隐私不可侵犯性等方面提供了坚实的法律支撑。这些制度性保障使新一代能够维护个人边界、拒绝暴力、自由选择发展路径，并追求健康生活方式与清洁环境等核心价值。

【编译：阿遥】