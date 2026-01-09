中文
    《华盛顿邮报》聚焦曼格斯套：丝绸之路上的“月球式”景观引发关注

    哈萨克国际通讯社讯）美国主流媒体《华盛顿邮报》近日刊文，聚焦哈萨克斯坦曼格斯套州独特的自然景观，并将当地多处旅游地形容为“丝绸之路上宛如月球般的景观”。

    Жібек жолының айға ұқсас пейзаждары: The Washington Post назары Маңғыстауда
    Фото: The Washington Post

    报道作者结合亲身到访经历，向国际读者重点介绍了博兹希拉、托里什以及 之格勒甘等自然地标，强调其在地貌形态和成因上的独特性。

    文章写道，托里什又被称为“石球谷”，谷地中从细小砾石到巨大圆石不等的球状岩石遍布其间。关于这些石球的形成原因，学界至今尚未形成统一结论，而作者则引用并认同当地流传的一种说法——这里仿佛是“诸神曾经的游戏场”。

    Жібек жолының айға ұқсас пейзаждары: The Washington Post назары Маңғыстауда
    Фото: The Washington Post
    Жібек жолының айға ұқсас пейзаждары: The Washington Post назары Маңғыстауда
    Фото: The Washington Post

    谈及之格勒甘洼地，文章形容该地绵延数公里，洼地内散布着体量堪比建筑物的巨石。从远处望去，宛如曾有一位巨人坐在古代里海岸边，将脚下土地生生掏空一般，视觉冲击力极强。

    报道还特别强调了曼格斯套地区“偏远而原真”的旅行体验，认为这里为追求非传统路线和深度探索的游客提供了难得选择。

    文章指出，随着国际媒体关注度提升，曼格斯套州作为认知型、探险型旅游目的地的国际吸引力正在不断增强，这一点也体现在赴当地旅游人数的持续增长上。

    Жібек жолының айға ұқсас пейзаждары: The Washington Post назары Маңғыстауда
    Фото: The Washington Post
    Жібек жолының айға ұқсас пейзаждары: The Washington Post назары Маңғыстауда
    Фото: The Washington Post

    【编译：达娜】

     

    哈萨克斯坦 旅游 曼格斯套州
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
