《华盛顿邮报》聚焦曼格斯套：丝绸之路上的“月球式”景观引发关注

报道作者结合亲身到访经历，向国际读者重点介绍了博兹希拉、托里什以及 之格勒甘等自然地标，强调其在地貌形态和成因上的独特性。

文章写道，托里什又被称为“石球谷”，谷地中从细小砾石到巨大圆石不等的球状岩石遍布其间。关于这些石球的形成原因，学界至今尚未形成统一结论，而作者则引用并认同当地流传的一种说法——这里仿佛是“诸神曾经的游戏场”。

Фото: The Washington Post

Фото: The Washington Post

谈及之格勒甘洼地，文章形容该地绵延数公里，洼地内散布着体量堪比建筑物的巨石。从远处望去，宛如曾有一位巨人坐在古代里海岸边，将脚下土地生生掏空一般，视觉冲击力极强。

报道还特别强调了曼格斯套地区“偏远而原真”的旅行体验，认为这里为追求非传统路线和深度探索的游客提供了难得选择。

文章指出，随着国际媒体关注度提升，曼格斯套州作为认知型、探险型旅游目的地的国际吸引力正在不断增强，这一点也体现在赴当地旅游人数的持续增长上。

Фото: The Washington Post

Фото: The Washington Post

【编译：达娜】