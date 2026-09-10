露西娅谈《丝路之星》参赛体会：首阶段获胜也不能松懈

她在丝绸之路电视频道《Бүгін.LIVE》节目直播中表示，由于这是最初的几个阶段之一，大家都是第一次登上这个舞台，彼此之间也还不够熟悉。

“当时我和一位非洲参赛选手的得分相同，后来通过观众投票，我升至第一位。直到录制结束后，我才真正意识到自己赢得了胜利。当然，我非常高兴，但我们面前还有整整九个阶段的比赛。绝不能因为赢得了一个阶段的胜利就有所松懈，所以我继续为接下来的比赛做准备。”她说。

露西娅对自己在首阶段选择的《夜莺》给予了很高评价，认为这是哈萨克斯坦歌唱艺术中最具代表性的作品之一，并指出这首歌在声乐方面难度很高。

“《夜莺》是哈萨克斯坦音乐大师拉提夫·哈米迪的作品。我认为它是哈萨克斯坦歌唱艺术巅峰作品之一。从音乐角度来看，这首歌非常复杂，甚至可以将其列入高难度声乐作品的前三名。首阶段我需要很好地展现自己，展示全部声乐实力，所以选择了这首歌。”露西娅说。

在接下来的第二阶段比赛中，露西娅将演唱一首以祖国和土地为主题的《如雄鹰般飞翔》。这首作品是与“术赤”乐团共同录制的。

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此外，这位歌手还谈到，在国际舞台上演唱高难度作品，需要对嗓音进行特别细致的保护。尤其是在演唱高音时，她会尽量避免让嗓音承受过多负担。

“为了唱好高音并保持稳定，我尽量少说话，也不喝冷饮。充足的睡眠以及平和的心态同样很重要。心情好，歌也会唱得好。”露西娅·拜杜肯诺娃说。

国际音乐大赛《丝路之星》第二季首期节目近日在中国正式播出。节目登陆中央广播电视总台综艺频道（CCTV-3）、音乐频道（CCTV-15），并同步上线央视网和央视频等数字平台。哈萨克斯坦歌手露希娅·拜杜克代表哈萨克斯坦参赛。首轮比赛中，她凭借出色表现夺得《丝路之星》第二季首轮冠军。