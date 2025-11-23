丝路之星总决赛：文化与音乐的璀璨交汇

当天，红毯仪式尚未开始，现场已洋溢着热烈的节日气氛。七位决赛选手、国际评委团、媒体与哈萨克斯坦明星嘉宾依次亮相，观众掌声如潮。

决赛正式开启，国务顾问叶尔兰·卡林宣读了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发来的贺信。总统强调，《Silk Way Star》是亚洲国家精神融合与人民友谊的独特桥梁，是最鲜活的文化外交实践。台下掌声经久不息，连后台备战的选手们也深受感染。

灯光亮起，七强选手依次登台：马来西亚、格鲁吉亚、中国、亚美尼亚、蒙古国、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦。

他们全部用母语演唱，将各自民族的传统、风格与情感化作音符，让舞台成为一场穿越欧亚的文化旅程。

每一首歌都令人叹为观止：精准的光影、震撼的视觉特效、哈萨克斯坦顶尖造型团队为每位选手量身定制的华丽舞台形象，共同营造出电影级别的视听盛宴。

后台同样忙碌——造型师最后一次检查妆容，编舞老师快速叮嘱动作，选手家属比台上演员还紧张。但每一次谢幕，全场都爆发出雷鸣般的掌声。

最高潮时刻到来，哈萨克斯坦人民艺术家迪玛希·库达伊别尔根走上舞台，亲口宣布：

“《Silk Way Star》首季冠军——蒙古国，米歇尔·约瑟夫！”

全场沸腾。

中国中央广播电视总台亚欧总站站长王德禄与哈萨克斯坦总统电视广播综合体总干事饶珊·卡吉巴耶娃共同为冠军颁奖。

Photo credit: Kazinform News Agency

冠军由专业评委投票（50%）与全球观众线上投票（50%）共同决定。决赛全程由Jibek Joly电视台全球直播，阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国等多国同步转播，覆盖观众超10亿人。

灯光熄灭，掌声却久久不散。《Silk Way Star》不仅是一场歌唱盛宴，更是一次文化、风格、声音与情感的完美交汇。它让世界看见亚洲音乐的无限可能，也让亿万观众在同一首歌里听见同一个心跳。

昨晚，阿斯塔纳用音乐向世界证明：丝绸之路从未远去，它仍在歌声中延续。

【编译：木合塔尔·木拉提】