丝路之星阿斯塔纳总决赛：迪玛希惊喜现身红毯

红毯两侧早早被粉丝围得水泄不通，伴随着阵阵尖叫与掌声，七位决赛选手依次亮相。他们身着精心设计的决赛造型，微笑着向镜头挥手，并简短接受媒体采访，分享备战心路与对今晚决战的期待。

最终入围总决赛的七强选手分别是：

- ALEM（哈萨克斯坦）

- 雅兹敏·阿兹兹（马来西亚）

- 马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）

- 米歇尔·约瑟夫（蒙古国）

- 阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚）

- 萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚）

- 张赫宣（中国）

Phоtо credit: Viktоr Fedyunin/ Kazinform

Phоtо credit: Viktоr Fedyunin/ Kazinform

Phоtо credit: Viktоr Fedyunin/ Kazinform

Phоtо credit: Viktоr Fedyunin/ Kazinform

Phоtо credit: Viktоr Fedyunin/ Kazinform

Phоtо credit: Viktоr Fedyunin/ Kazinform

Phоtо credit: Viktоr Fedyunin/ Kazinform

红毯最大惊喜当属全球知名歌手迪玛希·库达伊别尔艮的突然现身。此前官方从未透露这一消息，当他步入现场时，全场瞬间沸腾。粉丝们高喊他的名字，挥舞海报、举着应援牌涌上前，迪玛希耐心为大家签名、合影，现场气氛达到高潮。

Phоtо credit: Viktоr Fedyunin/ Kazinform

Phоtо credit: Viktоr Fedyunin/ Kazinform

迪玛希的到来不仅为今晚的总决赛增添了更多悬念与热度，也再次彰显哈萨克斯坦作为区域文化娱乐新中心的崛起。

据主办方透露，晚上的决赛盛典将包括七强选手个人表演、多组特别合作舞台，以及首季冠军的最终揭晓。冠军归属仍由专业评委投票（50%）与全球观众线上投票（50%）共同决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】