迪玛希卡拉干达之行：深入矿井700米 探访儿童支持中心

这位享誉世界的歌唱家深入地下700米，实地走访了隶属于Qarmet公司的科斯坚科矿山。

Фото: акимат Карагандинской области

他了解了矿工们的日常工作环境，参观了现代化安全保障系统的运行情况，并向坚守岗位的矿山职工致以节日的特别祝贺。

“我对从事这一职业的人怀有特殊的敬意。你们的辛勤付出值得特别的尊重！”迪玛希在个人社交媒体账号上写道。

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在卡拉干达访问期间，这位艺术家还与著名画家、反核运动积极活动家卡热普别克·库尤阔夫进行了会面。

库尤阔夫向迪玛希赠送了自己的画作和书籍。随后，库尤阔夫表示，自己没能前往演唱会现场，对此感到有些遗憾，但能够与迪玛希单独见面令他十分高兴。

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迪玛希在卡拉干达期间的另一场令人动容的会面，是在“埃瑟姆”儿童支持中心举行的。这一次，现场没有舞台，也没有耀眼的灯光。

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会面氛围简单而温馨，迪玛希与孩子们围坐在一起，轻松交谈。大家一起喝茶、开玩笑，坦诚地分享彼此的感受。

“对我们的孩子们来说，这次会面不仅是一份珍贵的礼物，也给予了他们巨大的精神鼓舞。这是一个让孩子们更加坚定‘梦想终将实现’这一信念的特殊时刻。”该中心工作人员表示。

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迪玛希认真倾听孩子们的讲述，向他们表达关爱，并耐心回答了孩子们提出的问题。

对于“埃瑟姆”中心的工作人员而言，这次会面已经成为孩子们心中久久难忘的一段美好回忆。他们表示，这样面对面的交流再次让孩子们感受到，相信梦想并为之努力是多么重要。

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此前，迪玛希发布“DIMENSIONS”概念终章视觉内容，以“Origin. Expanse.”为主题，为这一世界巡演概念画上句号。