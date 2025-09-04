“丝路之星”乌兹别克斯坦选手：学习哈萨克语字母颇具挑战

阿迪洛娃表示：

“我没想到这个项目规模如此之大。提到‘丝绸之路’，我通常会想到韩国、中国和独联体国家，但这次比赛还有马来西亚和蒙古的选手。我在选歌时注重舒适感，因为舞台上可能会有舞蹈和表演编排。这是我第一次与舞者合作。此外，我也会考虑曲目风格的多样性。如果总是演唱同一风格的歌曲，观众可能会感到单调。比如，第一轮唱了慢歌，下一轮我会选择节奏感强的曲目，展现不同侧面。”

这位乌兹别克斯坦歌手坦言，掌握哈萨克语的发音对她来说颇具挑战。

她说：

“乌兹别克语听起来较为柔和，而哈萨克语发音稍显硬朗和尖锐，因此学习哈萨克语字母需要付出很多努力。有一轮比赛要求我们将哈萨克歌曲翻译成母语演唱，我选择了艾肯·托列普别尔根（Aikyn Tolepbergen）的新歌《心上人》（Suygenim）。另一轮则需要演唱哈萨克民歌，我选了《卡马扎伊》（Qamajai）。”

阿迪洛娃还分享了选手之间的氛围。

她说：

“当然能感受到竞争，毕竟我们都知道自己为何而来。这是一个国际项目，大家都想晋级决赛。但我们也不忘人情和友谊。我与萨比娜（Sabina，来自阿塞拜疆）和达夫兰（Dovran，来自土库曼斯坦）交流较多。所有选手关系都很融洽，晚上常聚在一起唱歌、讨论比赛。”

据悉，《丝路之星》节目将于9月20日起在Silk Way、Jibek Joly、中国中央电视台CCTV-3以及参赛国的国家电视台播出。该项目由哈萨克斯坦总统电视广播综合体和中国中央广播电视总台（CMG）联合主办，参赛国家包括阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国。哈萨克斯坦由歌手阿列姆（ALEM）代表参赛。

《丝路之星》将在多个亚洲国家电视台播出，成为促进区域文化交流的重要平台。

【编译：木合塔尔·木拉提】