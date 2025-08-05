“只要有国际合作，没有出海口就不是障碍”——托卡耶夫总统在联合国内陆发展中国家大会上发言

托卡耶夫总统首先感谢土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫倡议召开本次会议，并向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示感谢，感谢其致力于解决内陆发展中国家所面临的问题并帮助这些国家挖掘发展潜力。

“二十多年前，哈萨克斯坦主办了联合国首届内陆发展中国家大会并发挥了主导作用。自那时起，我国就一直参与这一持续性的进程。在那次具有历史意义的会议上通过了《阿拉木图行动纲领》，该文件首次将内陆发展中国家的问题纳入全球发展议程。今天，我们齐聚阿瓦扎，旨在推动落实当前面临的共同任务。”——总统在讲话中表示。

托卡耶夫指出，目前全球共有32个内陆发展中国家，总人口超过5亿人。其中大多数国家在获取融资、技术和进入全球市场方面面临诸多障碍。

“区域连接受限是这些国家的主要挑战。这不仅导致高昂的过境和贸易成本，也使这些国家在地缘政治方面面临更大脆弱性，影响其经济发展。这些障碍削弱了民众福祉和国家竞争力。各类冲突、经济制裁、供应链中断以及全球信任危机正在进一步加剧这些问题。然而，哈萨克斯坦认为，内陆发展中国家应被视为在解决全球问题中的平等且具有潜力的伙伴。我们必须让这些国家的声音清晰可闻，我们的合作应更加深入，我们的集体努力应更加坚定。”——托卡耶夫强调。

总统表示，哈萨克斯坦完全支持《阿瓦扎行动纲领》，并将其视为通向可持续、包容和稳定未来的路线图。

“这一重要倡议应获得过境国、国际发展组织和金融机构的政治支持。我们亟需建立新的金融机制，鼓励对交通、能源和数字基础设施等关键领域的投资。”——托卡耶夫指出。

他还特别提到气候变化是另一大突出问题。

“许多内陆发展中国家正面临水资源短缺、冰川融化、土地荒漠化等极端自然灾害。要应对这些问题，必须依靠区域国家的共同努力和国际社会的积极支持。然而，我认为应对气候变化的举措必须保持平衡和包容性，并与各国的发展需求相适应。借此机会，我诚邀各位于明年四月参加由联合国与哈萨克斯坦在阿斯塔纳共同举办的区域生态峰会。”——总统表示。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦正与各方伙伴采取一系列切实措施，旨在加强区域互联互通、推进数字转型、促进长期可持续发展。

“我们高度重视‘中间走廊’和‘南北通道’上的交通运输和过境基础设施建设。我们的最终目标是建立一个整合铁路、公路、航空和物流枢纽于一体的交通网络，从而巩固哈萨克斯坦作为欧亚过境枢纽的地位。目前，约85%的亚欧大陆陆路运输货物都经过哈萨克斯坦。我们也在积极投资数字化基础设施。在阿斯塔纳，我们设立了 Alem.AI人工智能中心，并已成功启用超级计算机。我们始终欢迎在科学领域的合作，诚邀伙伴加入我们的行列。”——托卡耶夫表示。

总统还就地区发展议题发表了观点，强调国家的发展不应受制于地理条件，并以中亚的经验为例进行了说明。

“尽管我们现在没有出海口，但我们相信未来会找到出路。陆路联系将变得愈加重要。中亚地区的社会经济发展正趋于稳定。只要具备政治意志、战略投资与国际合作，没有出海口不是障碍，反而能成为增长的催化剂。中亚已成为一个互利合作不断深化的地区，我们在贸易、投资、交通、通信和资源可持续管理方面拥有巨大发展潜力。两天前，哈萨克斯坦与联合国签署协议，将在阿拉木图设立中亚与阿富汗可持续发展目标区域中心。这是对整个地区具有重要意义的成果，也与阿瓦扎行动纲领的宗旨高度契合。我谨再次感谢联合国秘书长以及中亚各国伙伴对哈萨克斯坦这一倡议的支持。”——总统表示。

最后，托卡耶夫总统重申哈萨克斯坦将继续坚定支持内陆发展中国家群体的宗旨与目标。

“我们只有通过加强国际合作，才能确保内陆发展中国家不被排除在全球发展议程之外。”——总统在讲话结尾强调。

【编译：达娜】