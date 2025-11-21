丝路之星：亚美尼亚选手以独特魅力与稳定发挥晋级决赛

首期，他带来充满能量与情感的《Wicked stranger》；第二期深情演绎经典《It’s a Man’s Man’s Man’s World》，评委高度赞扬其声线力量与精湛技巧；第三期用亚美尼亚语重新诠释哈萨克斯坦歌曲《Менің махаббатым》，赋予作品全新生命；第四期挑战乌兹别克语歌曲《Bor》，以独特舞台风格惊艳全场。

第五期“各国民族歌曲”主题中，他选择亚美尼亚传统民歌《Es Kulam》（《我流下泪水》），深情表达对故乡的热爱，完美展现亚美尼亚音乐文化的厚重与细腻；第六期以强大气场带来《Lose control》，配合完整戏剧化编排，再次点燃现场；第七期身着经典造型，用哈萨克语深情演唱民歌《Көзіңнің мөлдірін-ай》，令全场动容，他坦言通过这首歌感受到哈萨克民族对艺术的崇敬与灵魂共鸣；第八期以现代风格重绎热门歌曲《River》；半决赛则与哈萨克斯坦功勋艺术家马尔江·阿拉普巴耶娃联袂献上亚美尼亚语歌曲《Siro Nver》，情感饱满，成为当期最大亮点。

整个赛程，萨罗·格沃尔吉扬保持稳定高水准，多次跻身单期前三。目前，他正全力备战即将到来的总决赛。

Silk Way Star是亚洲首个汇聚12国歌手的顶级声乐赛事，参赛国家包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国。

总决赛将于11月22日20:00通过Jibek Joly电视台现场直播，并于哈萨克斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国同步播出。

最终晋级七强的选手为：

ALEM（哈萨克斯坦） 雅兹敏·阿兹兹（马来西亚） 阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚） 米歇尔·约瑟夫（蒙古） 张赫宣（中国） 萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚） 马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）

最终冠军将根据“50%评委评分 + 50%线上投票”综合决定。观众可通过 silkwaystar.org 网站为喜爱的选手投票。

Silk Way Star 项目根据哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】