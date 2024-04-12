托卡耶夫：只有重视科学的国家才会走向繁荣富强

托卡耶夫总统向与会的代表们就科学日的到来致以祝贺。

总统强调指出，4月12日，是哈萨克斯坦杰出人士和伟大科学家卡尼什•萨特帕耶夫的诞辰日。

- 今天是这位院士诞辰 125 周年纪念日。我们将伟大的阿拜称之为哈萨克人精神生活的指路明灯，并尊崇阿赫梅特•拜图尔森吾勒为哈萨克的民族导师。而卡尼什•萨特帕耶夫，则无愧于哈萨克现代科学之父的称号。- 总统在会议上说道。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统表示，毫无疑问，萨特帕耶夫是哈萨克斯坦人民的杰出代表。他的科学发现至今仍在为哈萨克斯坦的发展做出贡献。

-在我的倡议下将组织多项活动，一方面是为了缅怀我们的院士，另一方面是为了促进知识教育。最重要的是，我们需要继续萨特帕耶夫开创的伟大事业。他不仅是我国的骄傲，也是整个世界科学界的骄傲。因此，我们需要隆重庆祝这位著名科学家的诞辰。- 托卡耶夫总统指出。

托卡耶夫总统在会上谈到了当前我国多地面临的严重春季融雪洪灾情况，并指出，在面对此等严重自然灾害威胁的时刻，相关领域专业人才和学者的紧缺显得愈发突出。

国家元首指出，长期以来，哈萨克斯坦对科学研究工作不够重视乃至轻视和忽视，不但没能实现科学技术领域的发展，甚至还丢失了曾经的学者们积累下来的科研潜力和基础。如今，我们正在品尝其苦果。

有鉴于此，托卡耶夫总统提出了一些关系国内科学发展的紧迫问题，明确了今后要履行的任务。

总统指出，有效的利用科学技术的潜力来预测人为和自然灾害，以及应对气候变化非常重要。

- 坦率地说，我们在应急预防方面还存在很大的不足，这是多年来没有得到解决的问题。我们缺乏合格的专家，因此无法做出正确的科学结论。因此，有必要从根本上改变工作方式。我们决定恢复塔拉兹的水力改良和建筑研究所，并为其提供全面的技术装备支持。此外，国家地震研究所的情况也不容乐观。我指示政府准备具体提案以提高该研究所的科学潜力。此外，还应该制定关于开发地震学和地震动态监测工具的有效方案。根据我的指示，将在阿拉木图周边进行一次特别的地震调查。- 总统说。

Фото: Ақорда

总统着重重申了对能源灾害、流行病和干旱等情况开展预测和预防的重要性，并责成相关部委修订相关行业和地区发展计划。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在讲话中指出，人工智能技术的潜力已经显现。目前，政府正在制定人工智能和数字代码发展战略。

总统列出了大学人员短缺、科研成果质量差、缺乏与生产设施定期沟通等问题，并指示政府制定一项特别计划来纠正这种情况。

国家元首认为，哈萨克斯坦高等教育机构教育资源分布不均是当前存在的另一个重要问题。大多数最好的大学都位于阿斯塔纳和阿拉木图。过于集中的高等教育资源导致了内部交流系统的中断和区域教育资源的匮乏。

因此，总统表示，为了确保科学与高等教育的融合发展，他决定在15个地区级和5个师范类高等教育机构的基础上创建学术优先中心，同时，政府应制定有效的高等教育机构研究方向发展机制。

Фото: Ақорда

在谈到加强科学人才潜力时，总统强调了对年轻科学家全面支持的重要性。

- 通过财政和其他融资方式资助实施的项目中，有三分之一属于年轻科学家。当然，此类项目的质量比数量更重要。每年都应该增加通过竞赛向年轻科学家提供的资助金额。我们的许多年轻科学家如今有机会在世界领先的研究中心实习，这是一个好的趋势，有必要保持下去。根据我的指示实施的“青年科学家”计划取得了良好的成效，今后要过大该项目的范围。- 托卡耶夫总统说。

总统在会议上还就增加硕士和博士课程的补助金，与大型制造企业共同制定并实施“工业博士”培养机制，动员国内领先的高等教育机构和外国大学分支机构为我国经济的优先部门紧急培训科学家和合格的专家，建立国家工程技术人才培养模式，在地区高等学校基础上开设高等工科学校，编制区域经济地图集并展示各地区在某一领域的专业性等问题下达了具体的指示。

Фото: Ақорда

国家元首在讲话最后指出，议会目前正在讨论《科学技术政策》法律草案，并表示相信该文件将为科学发展带来巨大推动力。

- 历史上，哈萨克最杰出的人物都曾经从事过教育工作，这是有其自身的道理的。现在是年轻科学家的时代，整个国家应该从学者们提出和发明的项目中受益。在座的诸位都是各行各业的顶尖学者，像你们一样的科学家应该领导我们国家科学技术的发展。只有重视科学的国家才会走向繁荣昌盛，实现国富民强。- 托卡耶夫。

哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、地理与水安全研究所所长阿赫梅特卡勒·梅迪奥、纳扎尔巴耶夫大学下属科研机构“阿斯塔纳国家实验室”主任多斯·萨巴索夫教授、“青年学者联盟”公益协会副理事长贝比特·阿卜迪肯诺夫博士、哈萨克斯坦国立技术研究大学应用力学与工程图学系主任艾达尔汗·卡尔塔耶夫等人在会上做了发言。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

【编译：木合塔尔·木拉提】