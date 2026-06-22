“欧洲之门”：哈萨克斯坦与比利时合作迈向战略升级

（哈萨克国际通讯社讯）今年是哈萨克斯坦与比利时建交34周年。1993年，哈萨克斯坦在布鲁塞尔设立驻比利时大使馆；2006年，比利时正式在哈萨克斯坦设立外交机构。三十余年来，两国政治互信持续深化，经贸往来不断拓展，合作领域从传统贸易逐步延伸至物流运输、关键矿产、科技创新和人文交流等多个方向。

应欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔（António Costa）的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）将于6月22日至23日对比利时首都布鲁塞尔进行正式访问。访问期间，托卡耶夫总统将分别与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）举行会谈，就进一步深化哈萨克斯坦与欧盟扩大战略伙伴关系与合作前景进行讨论。此外，总统还将会见比利时首相巴尔特·德韦弗（Bart De Wever），并出席“哈萨克斯坦—欧盟”圆桌会议，与欧洲大型企业负责人举行会晤。

分析人士指出，在全球供应链重构、能源转型加速和地缘经济格局深刻变化的背景下，此次访问不仅将为哈欧关系注入新动力，也将推动哈萨克斯坦与比利时合作迈向更高水平。

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布鲁塞尔：连接欧洲的战略支点

作为欧盟政治中心，布鲁塞尔不仅是欧盟主要机构和众多国际组织所在地，也是哈萨克斯坦与欧洲开展战略对话的重要平台。

2021年，托卡耶夫总统首次对布鲁塞尔进行正式访问，并明确表示，哈萨克斯坦高度重视与欧盟及比利时的战略伙伴关系。

当前，欧洲对战略资源的需求不断增长，新运输通道建设持续推进，能源安全议题日益受到关注，为哈比合作注入了新的动力。

与此同时，两国在国际安全领域也拥有广泛共识，包括反恐、核不扩散以及裁军等问题。比利时伊普尔市设立塞米伊核试验场遇难者纪念碑，正是双方共同倡导和平与安全理念的重要体现。

经贸合作持续升温

比利时长期位列哈萨克斯坦十大外资来源国之列。

数据显示，2024年，哈比双边贸易额约为4.56亿美元；2025年增至5.82亿美元。

根据哈萨克斯坦贸易和一体化部数据，2026年前四个月，两国贸易额达到1.795亿美元，同比增长1.5%。

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其中，出口增长尤为明显。今年1月至4月，哈萨克斯坦对比利时出口额同比增长10.1%，达到1.004亿美元；进口额同比下降7.7%，降至7900万美元。同期，贸易顺差由560万美元增至2140万美元，增长近四倍。

近年来，哈萨克斯坦对比利时出口结构持续优化。

过去，以金属和原材料为主的出口格局正逐步向多元化方向发展，农产品出口比重不断提升。其中，亚麻籽已成为最具代表性的出口商品，约占哈萨克斯坦对比利时出口总额的三分之二。

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与此同时，进口商品结构也在不断升级。除传统机械设备外，高科技产品、医药产品以及工业用品占比持续增加。

投资合作则成为双边关系最重要的支柱。

独立以来，比利时累计向哈萨克斯坦投资约150亿美元。目前，数十家比利时资本参与的企业活跃于哈萨克斯坦化工、物流、基础设施、能源和水处理等战略领域。

中间走廊助推合作升级

专家认为，哈比合作的深化有望成为欧亚地区新一轮地缘经济格局调整的重要推动力。

世界经济与政治研究所专家莉季娅·帕尔霍姆奇克（Лидия Пархомчик）表示，加强与布鲁塞尔的联系，意味着能够直接对接欧洲决策中心。

“比利时是欧洲重要的政治枢纽。欧盟主要机构均设于布鲁塞尔，这里聚集了约38个国际组织和超过3万名欧洲机构工作人员。”她说。

阿布莱汗国际关系与外语大学高级讲师、政治学家穆拉德·沙米洛夫（Мұрад Шәмілов）认为，2022年以来，哈萨克斯坦对欧洲国家的重要性显著提升。

“欧洲正在积极寻找新的运输通道和战略资源供应来源，而哈萨克斯坦在这一过程中具有独特优势。”他说。

一方面，哈萨克斯坦正逐步成为连接欧洲与亚洲的中间走廊核心枢纽。另一方面，哈萨克斯坦拥有丰富的关键矿产资源，能够满足欧洲数字化和绿色转型需求。

今年年初，哈萨克斯坦铁路快运公司（KTZ Express）通过阿克套港、阿利亚特港和波季港，开通经地中海通往欧洲重要物流枢纽的新运输路线，进一步提升了跨里海国际运输走廊的战略地位。

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“安特卫普方向”打开欧洲市场

近年来，哈萨克斯坦与比利时关系已逐步超越传统外交范畴，向更具战略意义的合作模式转变。

其中最具代表性的成果之一，是哈萨克斯坦产品通过跨里海国际运输走廊运抵比利时安特卫普港。

作为欧洲最大的港口之一，安特卫普在欧亚贸易网络中占据重要地位。

专家认为，这不仅是一项物流项目，更是强化跨里海国际运输走廊作为亚欧替代运输通道地位的重要举措。

与此同时，关键矿产合作正成为双方新的合作增长点。

随着欧盟加速推进绿色转型、发展高科技产业和提升能源安全水平，对关键矿产和战略资源的需求不断增长。

哈萨克斯坦丰富的铀资源以及稀有金属储量，使其有望成为欧洲重要的长期合作伙伴。

分析人士指出，未来随着欧洲对关键矿产需求持续扩大，以及新能源项目不断推进，哈萨克斯坦在欧洲供应链中的战略地位将进一步提升。

科技创新与教育合作拓展新空间

除经贸与物流合作外，科技和教育领域正成为哈比合作的新亮点。

目前，欧洲多所高校正积极寻求与哈萨克斯坦开展关键矿产加工、深科技（Deep-tech）和工程教育领域合作。

不久前，哈萨克斯坦与比利时鲁汶大学（KU Leuven）达成协议，双方将在科研项目开发和产业解决方案领域深化合作。

与此同时，哈萨克斯坦正加快参与“地平线欧洲”计划（Horizon Europe），推动本国科研机构和企业加入国际联合研究项目。

专家认为，人工智能有望成为双方未来合作的重要方向。

近年来，哈萨克斯坦积极建设人工智能生态系统，其中Alem AI平台已成为该领域的重要创新中心。未来，若能推动Alem AI进入欧洲市场，将有助于促进教育、科研、初创企业和产业界的深度融合。

人文交流不断深化

在人文领域，哈萨克斯坦与比利时的联系同样日益紧密。

今年，哈萨克文化中心“Qazaq Roots”在比利时根特市正式成立，成为推广哈萨克语言和文化的重要平台。

此前，布鲁塞尔也已设立类似文化中心。

专家认为，随着托卡耶夫总统此次访问的推进，哈萨克斯坦与比利时关系有望进一步提质升级。

未来，两国合作不仅将体现在贸易数据增长上，更将在物流运输、关键矿产、科技创新、教育合作和文化交流等领域释放更大潜力，共同推动欧亚大陆新的经济增长空间。