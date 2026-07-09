哈乌边境“丝绸之路”口岸升级在即 日通关能力将增至7万人次

日前，财政部国家收入委员会主席詹多斯·杜伊森比耶夫与突厥斯坦州州长努尔阿勒汗·阔谢若夫一同前往位于萨热阿尕什县的“丝绸之路”过境点，实地查看项目建设进展。该项目是哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦边境最大的客运过境口岸改扩建工程。

考察期间，项目负责人汇报了工程当前实施情况、施工进度以及计划于2026年9月投入使用前的各项准备工作。

Фото: Давлат даромадлари қўмитаси

据了解，升级后的过境点将配备现代化智能设备，用于开展海关查验和边境检查工作，进一步提升口岸通关效率。

目前，按照国际标准建设的“入境”和“出境”两座独立旅客航站楼已进入收尾阶段。施工单位正在安装大型防雨棚，并同步推进视频监控系统建设，为公交车辆和小型客车开展边检及海关查验提供保障。

国家收入委员会表示，改扩建完成后，“丝绸之路”过境点设计通行能力将达到日均旅客7万人次、小型客车2000辆、大巴车200辆。相比之下，改造前该口岸日均设计通行能力仅为旅客1.7万人次、小型客车400辆和大巴车20辆，整体通关能力将实现大幅提升。

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在现场调研并召开由项目设计单位、技术监理单位等参加的工作会议后，相关负责人要求施工单位严格把控工程进度和建设质量，采取一切必要措施，确保项目按期完工并如期投入使用。