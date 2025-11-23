丝路之星令哈萨克斯坦在国际舞台赢得高度赞誉

“《Silk Way Star》的成功，离不开哈萨克斯坦最高层的大力支持。国家顾问叶尔兰·卡林先生亲自推动，让中哈合作从构想迅速变成现实。今天1.2亿全球观众的收视奇迹，正是最好的证明。”王德禄说。

他进一步指出，哈萨克斯坦已成为中亚无可争议的稳定与发展支柱，在国际舞台上扮演越来越重要的角色。

“哈萨克斯坦是‘中亚+1’机制中最成熟、最具活力的国家，这本身就是区域地缘政治成熟的标志。阿斯塔纳是一座令人惊叹的现代化城市，每年吸引大量游客。对我个人而言，这里不仅是职业舞台，更像第二个故乡。”

王德禄特别强调哈萨克斯坦在古今丝绸之路中的独特地位：

“千百年前，哈萨克草原就是丝绸之路的关键节点；今天，哈萨克斯坦又在打造连接东西南北的新物流大动脉，成为欧亚大陆不可或缺的交通枢纽。这是哈萨克斯坦最亮眼的战略成就之一。”

他同时确认，《Silk Way Star》第二季将于2026年在中国举办，中哈双方将继续深化这一亚洲文化旗舰项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】