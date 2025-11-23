中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    15:05, 23 11月 2025 | GMT +5

    丝路之星令哈萨克斯坦在国际舞台赢得高度赞誉

    （哈萨克国际通讯社讯）中国中央广播电视总台欧亚总局长王德禄在《丝路之星（Silk Way Star）》总决赛成果发布会上高度评价哈萨克斯坦在区域与全球事务中的突出地位。

    Ван Дэлу
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    “《Silk Way Star》的成功，离不开哈萨克斯坦最高层的大力支持。国家顾问叶尔兰·卡林先生亲自推动，让中哈合作从构想迅速变成现实。今天1.2亿全球观众的收视奇迹，正是最好的证明。”王德禄说。

    他进一步指出，哈萨克斯坦已成为中亚无可争议的稳定与发展支柱，在国际舞台上扮演越来越重要的角色。

    “哈萨克斯坦是‘中亚+1’机制中最成熟、最具活力的国家，这本身就是区域地缘政治成熟的标志。阿斯塔纳是一座令人惊叹的现代化城市，每年吸引大量游客。对我个人而言，这里不仅是职业舞台，更像第二个故乡。”

    王德禄特别强调哈萨克斯坦在古今丝绸之路中的独特地位：

    “千百年前，哈萨克草原就是丝绸之路的关键节点；今天，哈萨克斯坦又在打造连接东西南北的新物流大动脉，成为欧亚大陆不可或缺的交通枢纽。这是哈萨克斯坦最亮眼的战略成就之一。”

    他同时确认，《Silk Way Star》第二季将于2026年在中国举办，中哈双方将继续深化这一亚洲文化旗舰项目。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

