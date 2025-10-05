《丝绸之路之星》第三期结果揭晓

参赛选手在比赛中用各自的母语演唱了哈萨克斯坦热门歌曲。

三期累计得分如下：

哈萨克斯坦 — 354分

格鲁吉亚 — 338分

亚美尼亚 — 334分

乌兹别克斯坦 — 332分

马来西亚 — 330分

中国 — 330分

韩国 — 330分

蒙古 — 330分

塔吉克斯坦 — 326分

吉尔吉斯斯坦 — 324分

土库曼斯坦 — 318分

因此，本周来自土库曼斯坦的选手多夫兰·沙米耶夫遗憾从《丝绸之路之星》比赛中淘汰。

第二期的领跑者为哈萨克斯坦的ALEM组合和亚美尼亚的萨罗·格沃基扬，韩国Kandis组合位列第三。

《丝绸之路之星》是一项旨在促进丝绸之路沿线国家文化交流的国际音乐赛事，由哈萨克斯坦主办，吸引了来自多个国家和地区的优秀歌手参与。比赛不仅展示参赛者的声乐才华，还通过音乐架起文化沟通的桥梁，弘扬多元文化与民族友谊。赛事采用多轮评分机制，综合专业评审与观众投票，角逐最终优胜者。后续赛程将继续在哈萨克斯坦举行，备受期待。

【编译：木合塔尔·木拉提】