“丝绸之路之星”国际音乐大赛半决赛将于今晚播出

据“Silkway TV”介绍，选手们将在本期节目中再次展现他们的舞台实力与声乐技巧。本赛季自开播以来，来自多个国家的青年歌手凭借多元的音乐风格和舞台表现，为观众呈现了一场文化交融的音乐盛宴。

在此前播出的第八期节目中，来自马来西亚的选手雅兹敏·阿兹兹（Yazmin Aziz）表现尤为突出，在所有已完成的比赛轮次的综合排名中位居第一。她以强劲的唱功与鲜明的舞台魅力征服了国际评审团和现场观众。雅兹敏·阿兹兹曾入选马来西亚“30位卓越女性”之一，多次代表国家参加国际级赛事，其独特的艺术风格备受认可。

值得一提的是，本届赛事评审团中还包括马来西亚知名歌手拿督达妮娅（Dato’ Dania），她被视为本国乐坛的重要代表人物。

在之前的第八期节目中，排名第二的是来自亚美尼亚的萨罗·格沃尔吉扬（Saro Gevorgyan），中国选手张赫宣进入前三。塔吉克斯坦选手法赫尔丁·哈基莫夫（Fakhriddin Hakimov）一度面临淘汰，但在中国评委行使“一票否决”权后得以留在赛中。按照规则，中国与哈萨克斯坦作为赛事主办国因此失去行使否决权的资格。

目前赛程仅剩8名选手继续角逐，“丝绸之路之星”即将揭晓。距离本期节目录制结束仅剩两天，观众将看到各国选手带来的全新舞台呈现，同时也将见证谁将在本期遗憾离场。节目每周六阿斯塔纳时间20:00在 “Jibek Joly” 频道播出。

据此前报道，本届赛事根据《“丝绸之路之星”国际项目创建协议》举办，该协议由哈萨克斯坦总统新闻处电视广播综合体与中国中央广播电视总台签署。“丝绸之路之星”是哈萨克斯坦首个在首都举办的国际声乐大赛，汇聚了来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦及韩国的优秀歌手，通过音乐展现各国文化的魅力。

【编译：木合塔尔·木拉提】