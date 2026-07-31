哈中拟打造“喀纳斯—马尔卡阔勒”跨境旅游线路

萨赫塔汗诺夫表示，举办此次旅游节旨在推动当地旅游业发展，宣传马尔卡阔勒独特的自然景观、历史文化遗产和民族传统。

他指出，根据总统决定恢复设立马尔卡阔勒区后，当地正积极推进基础设施建设，建设社会民生设施、修缮道路，并实施一系列改善居民生活质量的项目。

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萨赫塔汗诺夫表示，当地尤其重视开发马尔卡阔勒区的旅游和经济潜力，通过吸引投资、支持创业和创造就业岗位，推动地区发展。

他特别提到，哈萨克斯坦与中国正在研究打造“喀纳斯—马尔卡阔勒”跨境旅游线路。目前，该项目仍处于研究规划阶段。预计项目实施后，有望吸引部分每年前往中国喀纳斯湖的游客前往马尔卡阔勒，并进一步提升当地的投资吸引力。

今年也是马尔卡阔勒国家自然保护区成立50周年。萨赫塔汗诺夫向保护区工作人员表示感谢，肯定他们为保护南阿尔泰生态系统和马尔卡阔勒湖自然环境所作的贡献。

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本届旅游节期间举行了展览、保护区工作人员表彰仪式、诗歌节、阿肯弹唱会以及科学实践会议等系列活动。节庆活动最后将以哈萨克斯坦知名艺人参加的音乐会收官。

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