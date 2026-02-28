受中东局势影响 阿拉木图和阿斯塔纳多架航班返航

据阿斯塔纳航空公司（Air Astana）消息，以下航班已返航或调整航线：

KC263（阿拉木图—麦地那）、KC897（阿拉木图—迪拜）、KC653（阿拉木图—多哈）、KC205和KC207（阿斯塔纳—迪拜）均已返回出发机场。

KC899（阿拉木图—迪拜）改降印度德里。

此外，FlyArystan航空公司FS7617（阿克套—迪拜）航班已在备降机场降落。

当天原计划飞往中东地区的其他航班已全部取消。

阿斯塔纳航空集团表示，正在密切关注局势发展，并积极协调旅客运输安排。航空公司提醒乘客及时查询航班状态，因为飞往相关目的地的起降时间可能发生变化。

公司还宣布，通过原购票渠道，可在3月6日前免费改签或退还前往吉达、麦地那和迪拜的机票。

此前报道显示，以色列已对伊朗实施打击。伊朗和以色列已分别关闭本国领空，所有航班需绕行或离开相关空域。

美国总统唐纳德·特朗普表示，美国已对伊朗启动“多规模军事行动”。