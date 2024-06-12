中亚-欧盟跨里海运输走廊协调平台启动，促进区域交通发展

据交通部新闻处消息，来自中亚各国、沿线国家、国际金融机构以及欧盟以外的G7国家等代表出席了此次仪式。

哈萨克斯坦交通部部长马拉特·卡拉巴耶夫表示，发展交通基础设施、加强互联互通是中亚地区经济增长和繁荣的关键。

-创建协调平台为我们提供了独特的机会，让我们能够凝聚力量、交流经验和意见，以实现共同目标。邀请来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚和土耳其的合作伙伴参与此次会议，对实现中欧走廊的发展目标具有重要意义。-他强调。

欧盟委员会国际合作总干事亨里克·霍洛莱表示，跨里海国际运输走廊协调平台的启动标志着双方合作进一步加强、促进中亚与欧洲联系取得重大进展。他强调，稳固的交通联系对于加强中亚地区经济增长及其与欧洲的联系至关重要，并表示欧盟致力于支持合作伙伴实现其发展和环保目标。

该平台将致力于推广中欧走廊，协调实施中亚地区基础设施优先项目，刺激和协调对铁路、公路和港口基础设施的投资。

值得一提的是，欧盟长期以来一直是中亚地区的可靠合作伙伴，致力于改善该地区基础设施、加强经济联系、促进可持续发展。协调平台的启用不仅将改善交通基础设施，还将显著加强经济联系、提高运输走廊的安全性和可持续性，并加快交通运输领域的创新和先进技术的应用。

【编译：阿遥】