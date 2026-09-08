吉尔吉斯斯坦重新核算奖牌 哈萨克斯坦获世界游牧民族运动会奖牌榜第一

据吉尔吉斯斯坦总统新闻秘书阿斯卡特·阿拉戈佐夫消息，组委会在重新核算哈萨克斯坦运动员获得的奖牌后作出了上述决定。

阿拉戈佐夫表示，本届世界游牧民族运动会组织工作保持较高水平，各项赛事在友好氛围中结束。其中，吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦代表队在马上叼羊等项目中的竞争尤为激烈。

他指出，团体奖牌统计过程中出现了唯一一处技术性差异。

“今天，组委会决定将哈萨克斯坦3名运动员获得的奖牌分别计入统计。由此，哈萨克斯坦在团体奖牌榜上排名第一。祝贺我们的哈萨克兄弟取得胜利！”阿拉戈佐夫表示。

他同时强调，两国运动员和观众在比赛期间始终保持相互尊重，赛事期间双方支持者之间也没有发生任何误会，并向参赛运动员和观众表示感谢。

阿拉戈佐夫还对吉尔吉斯斯坦运动员在本届赛事中的表现给予肯定。

“奖牌榜只是体育运动的一个组成部分。本届运动会最大的胜利，是我们能够在相互尊重和公平竞争的精神下完成比赛。我们再次展现了兄弟民族之间的团结与和睦。”他说。

此前，哈萨克斯坦旅游和体育部公布的数据显示，哈萨克斯坦代表团在第六届世界游牧民族运动会上共获得74枚奖牌，其中包括32枚金牌、20枚银牌和22枚铜牌。

按照哈方公布的最终奖牌统计，哈萨克斯坦以32枚金牌位居第一，吉尔吉斯斯坦以30枚金牌排名第二。