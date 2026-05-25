伊塞克湖“哈萨克斯坦”疗养院升级重建 预计年内投入运营

“哈萨克斯坦”疗养院始建于1962年，多年来一直是当地知名的疗养与度假胜地。如今，这一设施正迎来新的发展阶段。在总面积约17.5公顷的园区内，一座集现代化医疗、康复与休闲功能于一体的综合体正在建设中。

Фото: ҚР ПІБ Медициналық орталығының баспасөз қызметі

整个疗养院建筑群由主楼和别墅区组成，并配套建设医疗中心、体育康养设施、室内游泳池、露天矿泉水及淡水泳池、各类运动场、自行车道，以及餐厅、咖啡厅、会议厅和电影院等基础设施。

疗养院未来将提供泥疗、水疗、物理治疗、针灸等多种康复疗养服务，并充分利用伊塞克湖独特的气候条件、热矿泉资源以及卡拉库尔湖药用泥浆等天然疗养资源。

项目同时也将带动当地就业。预计疗养院正式运营后，可创造约260个就业岗位，其中大部分职位将优先面向当地居民招聘。

—伊塞克湖一直以来都是哈萨克斯坦民众传统的度假目的地。我们希望把“哈萨克斯坦”疗养院打造成为一个既能提供专业康复服务，也适合家庭休闲度假的综合性场所。新的疗养综合体将具备全年运营能力，其医疗设施和服务水平都将达到国际现代化标准，—疗养院院长叶尔纳兹·沃马尔汗诺夫表示。

值得一提的是，曾担任哈萨克斯坦共产党中央委员会第一书记的丁穆哈梅德·库纳耶夫曾在此地度假时居住的别墅，目前仍被完整保留，作为疗养院历史的一部分。现阶段，该建筑正在进行修复，未来计划改建为纪念馆。

Фото: ҚР ПІБ Медициналық орталығының баспасөз қызметі

待正式开放后，焕然一新的“哈萨克斯坦”疗养院将迎接来自吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦以及周边国家的游客。