美伊冲突重击亚洲股市 日韩股指大幅下挫 海指跌超100点

新加坡海峡时报指数星期三（3月4日）同样重挫超100点，在早间交易时段共跌去2.29%或112.5点，报4804.15点。

因半导体产业吸引人工智能（AI）相关投资的韩国股市首当其冲，写下自2008年全球金融危机以来最大跌幅。首尔股指星期三早间一度暴跌12%，至午间休市时跌幅仍有8.49%之多。

其他亚太股市同样显著下跌，东京与台湾股市上午分别跌3.96%、3.83%，香港共挫2.9%，悉尼跌2.05%；上海与深圳跌幅相对较小，分别跌1.43%、0.86%。

日本、韩国和台湾都一定程度上依赖能源进口，能源对半导体产业、发展AI技术和建设AI基础设施等也都至关重要。

交易平台Vantage Global Prime分析师陈希碧（Hebe Chen，译音）认为，亚洲市场的暴跌已不仅是技术性回调，更像是心理上的崩溃：“亚洲市场正被各种不利因素叠加在一起，包括能源价格飙升、美元走强，以及难以再被忽视的地缘政治紧张局势。”

美国与以色列对伊朗的袭击打破中东地区的稳定，战火仍在地区持续扩散，卡塔尔和伊拉克都因此暂停主要能源设施的生产。油价进一步上升的可能性迅速升温，或给全球经济带来新一轮通胀。

此外，不同于美国总统特朗普此前的关税贸易战和扬言入侵格陵兰岛等行为，战争何时且如何能结束的前景尚不明朗，这也增加冲突走向长期化，以及出现超乎美国白宫控制能力的意外后果的风险；这种战争的不确定性，令全球投资者都感到不安。

CMC Markets的亚洲及中东地区主管福布斯（Christopher Forbes）直言：“不利因素太多，无法进行（市场交易）竞购。”

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说：“当原油价格上涨时，亚洲受到的影响最大，因为进口能源并非独立事务，而是一种结构性依赖。”

他进一步补充说：“出口导向型经济体会突然发现，在每个工厂车间和运输航线上，原油价格的悄然上涨会促使它们不得不重新计算利润率。”