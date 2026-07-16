哈中签署70余项商业协议 总金额超过150亿美元
（哈萨克国际通讯社讯）当地时间7月16日，在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国高科技企业负责人举行圆桌会议期间，双方举行商业合作文件交换仪式。
此次共签署17项合作文件，涉及人工智能、数字化、汽车制造、交通物流、港口建设、钢铁、金融、机器人、通信、数据中心、物流、教育等多个领域。
签署的合作文件包括：
- 哈萨克斯坦人工智能和数字发展部与华为技术有限公司签署战略合作协议；
- “萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金与华为技术有限公司签署技术解决方案及设备采购协议；
- “萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金、Freedom Holding Corp、阿斯塔纳市政府与吉利汽车集团签署关于在哈萨克斯坦发展电动汽车基础设施及推动人工智能在汽车产业应用的谅解备忘录；
- 哈萨克斯坦开发银行与中国中央国债登记结算有限责任公司签署自由贸易区离岸债券发行人服务协议；
- Qarmet公司、哈萨克斯坦开发银行与中钢集团鞍山热能研究院签署关于8号、9号焦炉及焦炉煤气净化系统建设投资项目的长期战略合作协议；
- Allur集团与理想汽车签署在哈萨克斯坦实施理想汽车生产项目工业合作协议；
- 哈萨克斯坦交通部、曼格斯套州政府与Kazakhstan Guoyou Investment签署库雷克港一期多功能码头建设项目投资协议；
- 哈萨克斯坦工业和建设部与同方威视技术股份有限公司签署关于共同推进口岸查验设备配备及本地化生产项目合作协议；
- Astana Group与奇瑞控股集团签署在Astana Motors Manufacturing Kazakhstan工厂生产OMODA和JAECOO品牌汽车技术许可协议；
- Qazbot Technologies与智元机器人签署战略合作协议；
- 哈萨克电信公司（Kazakhtelecom）与亨通集团海洋通信与能源签署“数据中心谷”项目合作基本原则协议；
- Harvest Group与中国五矿物流集团有限公司签署“哈中国际物流走廊（霍尔果斯—东大门双园）”项目独家合作协议；
- TransTeleCom股份公司与国动集团签署通信铁塔建设合同；
- 人工智能研究大学（Qazaq AI Research University）与上海创新研究院签署合作备忘录；
- 阿拉木图市政府、NERO Group与优必选机器人签署关于在阿拉木图发展人工智能和机器人技术领域合作协议；
- 阿尔法拉比国立大学与苏州大学签署共建联合学院协议；
- 阿尔法拉比国立大学与江苏汇博机器人科技股份有限公司签署合作协议。
据总统府消息，托卡耶夫总统此次上海工作访问期间，双方共签署70余项商业协议，总金额超过150亿美元。相关协议涵盖人工智能、数字化、交通基础设施、金融、农工综合体、机械制造等多个高科技领域。