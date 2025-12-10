中文
    重磅加码本土生产商：政府采购本地含量占比已达54.4%

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府宣布进一步扩大对本土商品生产商（ОТӨ）实施系列新支持措施，以减轻企业财务负担、扩大本地商品在政府采购中的份额。

    made in kazakhstan
    Фото: Kazinform

    总理新闻办公室通报，落实总统支持本土生产商指示仍是政府优先方向。主要措施包括：

    • 大幅扩大优先采购清单，目前已涵盖4800余种商品（较几年前增长2.7倍），为本土企业提供稳定需求；
    • 政府合同强制支付30%预付款、取消履约保证金要求、将违约罚金利率从10%降至3%；
    • 今年以来已签订政府合同总额超4180亿坚戈，同比增长51.4%；
    • 长期合同与包销协议（offtake）机制成效显著：2024年全年2500亿坚戈，2025年前10个月已达1.064万亿坚戈；
    • 年内共签订约1500份总额2.3万亿坚戈的长期合同与包销协议。

    新法规进一步强化支持力度：

    • 自2025年7月1日起，矿产资源使用者不再被排除在非标准化商品交易所采购之外，此举将4500亿坚戈以上资金导向受监管采购，显著提升本土企业中标机会；
    • 前9个月，受监管采购中本地含量占比已达54.4%。

    此外，今年5月19日签署的法律要求矿产资源使用者、准国有部门、自然垄断主体及系统性重要企业必须与本土生产商签订长期合同与包销协议，目前正制定含具体目标值的本地含量发展计划。

    2026年起，“哈萨克斯坦商品生产商统一名录”将正式运行，提供透明的原产地认证机制。

    政府表示，上述措施将持续推高政府采购中的本地含量比例，为本土生产商打造稳定、可预期的销售市场，助力降低进口依赖、巩固本土企业地位。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

