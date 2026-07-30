塞浦路斯：古特雷斯呼吁重建信任并就未来方向举行新一轮会谈

古特雷斯在结束对该国的首次正式访问后，于首都尼科西亚向记者发表讲话。此行期间，他会见了塞浦路斯希族和土族领导人以及相关利益方。

古特雷斯表示，他与赫里斯托祖利季斯和埃尔胡曼分别及共同进行了“坦诚且富有建设性的讨论”。

团结与寻求解决方案

古特雷斯回顾道，联合国一直致力于协助双方社区“为达成全面、可持续的塞浦路斯问题解决方案而努力”。

该岛自1974年7月以来一直处于分裂状态。在多年缺乏正式解决途径的情况下，联合国近期的工作重点在于重建互信。自2017年以来，为此已在瑞士、德国和美国举行了六次会议。

古特雷斯表示：“在此背景下，我有责任来到塞浦路斯，向寻求解决方案的塞浦路斯人民表达我的全力声援。”他强调：“此刻必须竭尽全力重建信任。”

他呼吁两位领导人加紧努力，“制定并实施能够切实改善全体塞浦路斯人日常生活的建立信任措施。”

古特雷斯表示，双方均向他保证，决心继续与他的个人特使玛丽亚·奥尔古因合作。

提议举行新会议

古特雷斯说：“基于我们关于未来方向的讨论，我决定在就建立信任、方法和实质内容进行充分准备后，并考虑到已达成的共识，再次召集一次‘5+1’会议。”

“5+1”机制由塞浦路斯希族和土族领导人、担保国希腊、土耳其和英国以及联合国共同组成。

他表示，联合国将与双方及担保国进行磋商，“为会议的成功创造条件”。

明确的信息

古特雷斯指出，在整个访问期间，他还有机会听取了许多塞浦路斯人的意见，他们最明确的信息就是渴望取得进展。

他说：“他们希望看到自己的领导人做出妥协，并为解决塞浦路斯问题迈出最后一步。”

“他们希望未来这座岛屿不再以分裂为特征，而是以合作、机遇与和平为特征。”

尊重联合国维和部队

关于当地局势，古特雷斯强调必须尊重联合国驻塞浦路斯维持和平部队在缓冲区及联合国划定的停火线内所拥有的授权。

他表示，这支自1964年以来部署的部队“帮助在敏感环境中维持了平静与稳定”，“其持续有效性取决于各方的合作。”

他还赞扬了失踪人员委员会以及致力于弥合政治谈判与民众日常关切之间差距的两族技术委员会所做的工作，并特别强调了他与民间社会的互动。

“关键时刻”

古特雷斯对联塞部队工作人员及其斡旋在支持和平与稳定方面发挥的关键作用所作出的重大贡献表示认可。

他强调，“联合国无法强行推行和平”，但“在塞浦路斯岛及更广泛地区面临这一关键时刻之际，联合国仍将全力支持塞浦路斯人民”。

在回答一名记者的提问时，他指出了该地区存在的“重要地缘政治动向”以及持续不断的冲突，并指出“我们已经看到冲突如何在此地不断扩大”。

他表示相信，“解决塞浦路斯问题不仅对维护塞浦路斯人民的利益与和平至关重要，也是在这个日益变得危险且动荡的地区中维持稳定的关键因素。”