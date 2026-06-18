俄中部地区将对轻型飞机和无人机实施飞行限制

（哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯联邦航空运输署（Росавиация）新闻处发布消息称，自2026年6月20日起，俄罗斯中部部分地区将对轻型和超轻型航空器以及民用无人驾驶航空器实施临时空域使用限制。

根据规定，限制措施适用于莫斯科市、莫斯科州大部分地区，以及梁赞州、图拉州、卡卢加州、特维尔州、雅罗斯拉夫尔州和弗拉基米尔州部分区域。

俄罗斯联邦航空运输署表示，根据俄罗斯国防部建议，空中交通管理统一系统总中心已决定实施临时空域使用制度。相关限制适用于距地面5200米以下空域。

不过，国家航空和试验航空器不受此次限制措施影响。

俄罗斯联邦航空运输署在声明中指出，临时限制措施自2026年6月20日起生效，直至另行通知。

该部门强调，此举旨在保障飞行安全。莫斯科航空枢纽以及俄罗斯其他地区机场的定期航班和包机航班仍将按照原定时刻表正常运行。

据介绍，轻型和超轻型航空器主要包括用于私人飞行、飞行培训、体育运动及农业作业的小型飞行器。其中，超轻型航空器包括动力三角翼、动力滑翔伞及部分超轻型飞机；轻型航空器则主要包括私人航空领域使用的单发动机和双发动机小型飞机。

根据俄罗斯《航空法典》，最大起飞重量不超过5.7吨的航空器被归类为轻型航空器，重量不超过495公斤的航空器则被归类为超轻型航空器。