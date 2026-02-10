中文
    UAE SWAT Challenge：哈萨克斯坦特警领跑总排名

    哈萨克国际通讯社讯）在迪拜举行的UAE SWAT Challenge国际特警挑战赛正在火热进行中。该赛事汇聚了全球多国执法机构特种分队，比拼战术、体能及射击等综合能力。

    Kazakhstan’s special forces lead UAE SWAT Challenge
    Photo credit: State Security Service

    据polisia.kz消息，今年共有109支队伍参赛。哈萨克斯坦派出5支队伍出战，并在第三个比赛日结束后取得亮眼成绩。

    Kazakhstan’s special forces lead UAE SWAT Challenge
    Photo credit: State Security Service
    UAE SWAT Challenge: казахстанский спецназ лидирует в турнире среди 109 команд
    Фото: СГО

    综合排名方面，哈萨克斯坦C队升至第一位，成为目前的绝对领先者；A队紧随其后，位列第二位。其余队伍同样表现不俗：女子特警“Tomiris”队排名第14位，B队位列第16位，D队排名第22位。

    值得一提的是，“Tomiris”队目前在女子组中暂居榜首。整体来看，哈萨克斯坦各支队伍在本届赛事中的稳定发挥，充分展现了国家特种分队的高水平专业能力以及在国际赛场上的竞争实力。

    UAE SWAT Challenge: казахстанский спецназ лидирует в турнире среди 109 команд
    Фото: СГО

    根据此前的报道，由国家强力部门精英组成的哈萨克斯坦5支特警联队将持续参赛至2月11日。这些队伍汇集了来自哈萨克斯坦国家警卫局、国家安全委员会以及内务部特种部队的优秀队员，在国际赛场上统一在国家旗帜下参赛，展示了哈萨克斯坦特警的整体实力与专业水平。

    【编译：达娜】

     

