21:44, 08 四月 2025 | GMT +5
库舒阔娃：俄罗斯挤压出口空间 哈需提升竞争力
（哈萨克国际通讯社讯）在今日于马吉利斯（议会下院）举行的关于农产品出口潜力的圆桌会议上，哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长詹妮尔·库舒阔娃表示，尽管农产品出口正持续增长，但仍需进一步开发中国市场的巨大潜力。
-我们看到，周边国家对哈萨克斯坦肉类产品的需求正在持续上升。以中亚地区为例，随着人口的增长，该地区对牛肉的需求增加了21%，瓶装水需求增长24%，植物油需求增长32%，食糖需求增长了6.4倍，土豆需求则增长了58%。我们还计划扩大对阿富汗的出口规模，并将进一步挖掘中国市场的潜力。-库舒阔娃在发言中指出。
她同时指出，尽管出口前景广阔，哈萨克斯坦在充分释放农业出口能力方面仍面临一系列挑战。
-这些机会固然令人鼓舞，但也伴随着不少风险。一个主要问题是，其他主要农产品出口国的市场压力正在加大。例如，由于受制裁限制，俄罗斯正进入原本由哈萨克斯坦主导的一些出口市场。在这种情况下，我们必须面对竞争。-她说。
库舒阔娃补充指出，农产品出口的特殊性在于兽医检疫和植物检疫等协议需要双方批准才能通过。
-即使在现有框架下，协议形式上允许我们将产品出口至目标国家，但在实际操作中仍可能遭遇障碍。-她强调。
【编译：阿遥】