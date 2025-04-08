库舒阔娃：俄罗斯挤压出口空间 哈需提升竞争力

-我们看到，周边国家对哈萨克斯坦肉类产品的需求正在持续上升。以中亚地区为例，随着人口的增长，该地区对牛肉的需求增加了21%，瓶装水需求增长24%，植物油需求增长32%，食糖需求增长了6.4倍，土豆需求则增长了58%。我们还计划扩大对阿富汗的出口规模，并将进一步挖掘中国市场的潜力。-库舒阔娃在发言中指出。