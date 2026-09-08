贡献中亚投资增长55% 哈萨克斯坦成区域主要投资支撑

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦贡献了中亚地区投资增长的55%，继续成为区域吸引投资的重要支撑。欧亚开发银行一体化研究中心主任亚历山大·扎博耶夫表示，这一数据反映出哈萨克斯坦在中亚投资格局中的重要地位。

扎博耶夫指出，哈萨克斯坦目前仍是外国投资流入中亚的主要目的地之一，并凭借长期积累形成了较高的国际投资吸引力。

“中亚地区投资增长的55%由哈萨克斯坦贡献。这表明哈萨克斯坦是整个地区的重要支撑。”他说。

与此同时，中亚国家之间的经贸和投资联系也在不断加强。

扎博耶夫表示，近年来，中亚国家之间的区域内部贸易持续增长，各国之间的直接投资规模也呈上升趋势。

“我们看到，中亚国家之间的区域内部贸易正在增长。同时，各国之间的外国直接投资也在增加。”他说。

区域投资流动逐渐呈现双向趋势

扎博耶夫指出，中亚内部投资正在由过去相对单向的流动模式逐步向双向和多向投资发展。

哈萨克斯坦在向其他中亚国家投资的同时，来自邻国的资本也开始更多进入哈萨克斯坦市场。

“乌兹别克斯坦正逐步开始向邻国投资。目前，我们已经看到乌兹别克斯坦资本进入哈萨克斯坦经济。”他说。

扎博耶夫认为，这一趋势反映出中亚国家之间的相互信任正在增强。

他表示，区域内部投资联系不断加深，对于观察中亚外国直接投资市场未来的发展方向，以及判断其规模和其他关键指标的变化具有重要意义。