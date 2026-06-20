哈萨克斯坦树木种植成活率约50% 政府将推进绿化管理数字化建设

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦政府消息，2021年至2025年，全国国家森林基金范围内累计种植约16.5亿株树苗。最新秋季清查结果显示，树苗平均成活率约为50%，低于60%的既定标准。

哈萨克斯坦第一副总理努尔勒别克·纳勒巴耶夫在答复议员质询时表示，目前全国国有林木育苗基地总面积约2700公顷，每年可培育苗木1.6亿株，为造林绿化工作提供主要种植材料。

数据显示，过去五年间，哈萨克斯坦各地居民点累计种植树木约1810万株。

为提高绿化质量并支持本土苗木生产企业发展，政府正研究出台一系列新措施。其中包括为观赏苗木培育行业设立独立的经济活动分类代码，以便对采用封闭根系技术培育观赏植物的企业进行单独管理。

与此同时，政府还计划进一步细化欧亚经济联盟对外经济活动商品分类编码，以更有效地区分优质苗木与来源不明的产品。

生态和自然资源部正与工业和建设部研究国内重点苗木生产企业纳入哈萨克斯坦本土商品生产商名录。此外，相关部门还在评估对观赏苗木培育机构及树木鉴定机构实施认证或许可制度的可行性。

在绿化管理方面，数字化建设正持续推进。目前，哈萨克斯坦已完成800多万株城市树木的数字化登记。阿斯塔纳、阿拉木图、卡拉干达州、曼格斯套州、巴甫洛达尔州等地区已试点运行绿化资源互动地图和电子数据库。

根据规划，未来全国各州首府将逐步完成树木数字化建档工作，每棵树都将拥有专属二维码，其生长状况和养护信息将统一纳入数据库管理。

此外，政府还联合“哈萨克斯坦航天之旅”国家公司开发了国家森林基金造林工作的互动地图。目前，相关部门正研究将居民点植树数据纳入该系统，实现全国绿化信息统一管理。