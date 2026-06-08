中亚五大巴扎：支撑区域贸易运转的重要枢纽

在中亚最具影响力的贸易枢纽中，包括阿拉木图的“跳蚤市场”（Барохолка）、比什凯克的“多尔多伊”巴扎（Дордой）、塔什干的“阿布萨黑”巴扎（Абу Сахи）、阿拉木图州的“阿勒腾奥尔达”巴扎（Алтын Орда）以及阿什哈巴德的“阿尔金·阿西尔”巴扎（Алтын Асыр）。这些大型贸易中心在中国、俄罗斯、土耳其、中东以及中亚各国之间的商品流通中发挥着重要作用。

巴扎为何依然重要？

近年来，随着网络购物、电商平台和现代商业综合体快速发展，大型巴扎并未因此失去自身地位。

原因并不复杂。大量小型商铺、个体经营者和中间商依然将巴扎作为主要进货渠道。尤其是在服装、家居用品、建材、食品以及各类日用消费品领域，巴扎仍然承担着重要的供货功能。

与此同时，大型巴扎往往兼具多重职能。它们既是仓储中心，也是批发市场、物流集散地和零售终端。因此，其影响力早已超出所在城市的范围。

首位：阿拉木图“跳蚤市场”

据斜体字网站调研，阿拉木图“跳蚤市场”被认为是中亚地区规模最大的贸易集群之一。严格来说，它并非单一市场，而是由多个大型交易区共同构成的庞大商业体系。

目前，“跳蚤市场”区域内有超过10个大型巴扎同时运营。据估计，这里聚集着近10万名商户及从业人员，在人员规模方面位居地区大型贸易中心前列。

其最大的优势在于阿拉木图优越的区位条件。作为哈萨克斯坦最大的消费市场所在地，阿拉木图同时也是来自中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯以及其他国家商品进入全国市场的重要集散中心。

这些巴扎不仅满足阿拉木图本地需求，对全国各地个体经营者而言同样不可或缺。许多小型商户在此采购商品，再运往各自所在城市销售。

多尔多伊：吉尔吉斯斯坦的转口贸易门户

位列第二的是比什凯克的“多尔多伊”巴扎。多年来，它一直被视为吉尔吉斯斯坦经济的重要象征之一。

据估算，多尔多伊巴扎拥有超过7万名商户和从业人员。长期以来，这里一直是中国商品进入吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯及其他市场的重要分销中心。

多尔多伊的核心竞争力在于转口贸易模式，即商品进口后再销往第三国市场。这一模式为吉尔吉斯斯坦带来了就业岗位、税收收入、物流服务收益以及大量中小企业发展机会。

不过，这种模式同样面临一定风险。一旦边境管理趋严、运输成本上升，或俄罗斯和哈萨克斯坦市场需求减弱，多尔多伊的贸易活跃度便可能受到直接影响。

阿布萨黑：塔什干的贸易核心

排名第三的是塔什干的“阿布萨黑”巴扎，它是乌兹别克斯坦最知名的大型贸易中心之一。

据估计，该市场拥有3000多个贸易摊位，每日客流量超过1万人次。这表明其不仅是塔什干的重要商业节点，同时在全国贸易体系中也占据重要位置。

由于乌兹别克斯坦人口规模较大，国内消费市场需求旺盛，因此阿布萨黑这类大型市场在满足消费需求方面发挥着重要作用。

对于中小企业而言，这类巴扎同样具有重要意义。商户能够通过集中采购降低成本，再借助实体店铺、市场摊位或网络渠道进行销售。

阿勒腾奥尔达：阿拉木图郊区的重要贸易枢纽

阿勒腾奥尔达是阿拉木图州最具代表性的贸易中心之一，其业务主要集中在食品、日用品以及批发零售领域。

据估算，该市场拥有近2万名商户和工作人员。其位于阿拉木图近郊的区位优势，使其能够同时服务城市和周边地区庞大的消费群体。

阿勒腾奥尔达的价格变化有时甚至会直接影响阿拉木图的消费价格指数。特别是食品批发价格波动，往往会迅速传导至零售终端市场。

因此，将其简单视为一个交易场所并不准确。事实上，它已成为阿拉木图都市圈价格形成、物流配送以及中小企业经营体系中的重要基础设施。

阿尔金·阿西尔：土库曼斯坦的大型巴扎综合体

位于阿什哈巴德的“阿尔金·阿西尔”巴扎同样跻身中亚大型贸易中心之列。据估算，该市场拥有超过2000家商铺和贸易展位。

该巴扎聚集了近2万名商户及从业人员，是土库曼斯坦规模最大、知名度最高的贸易综合体之一。

阿尔金·阿西尔最显著的特点在于其规模化运营和较为完善的组织体系，其商业模式介于传统巴扎与现代购物中心之间。

在相对封闭的市场环境下，这类大型贸易中心在土库曼斯坦国内商品流通体系中始终占据着特殊而重要的位置。