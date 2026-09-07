哈中输油通道将扩容 两段管道年运力拟增至3500万吨

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家石油运输公司KazTransOil计划投资约3.27亿美元，扩建“哈萨克斯坦—中国”输油管道体系中的肯基亚克—阿特劳和肯基亚克—库姆科尔两段管道。项目完成后，两段管道年输送能力将分别提升至1500万吨和2000万吨，合计达到3500万吨。

KazTransOil日前在哈萨克斯坦证券交易所（KASE）举行的线上“发行人日”活动上向投资者介绍了相关投资计划。

两段管道扩容 拟新建5座输油泵站

根据公布的计划，项目预计于2026年至2030年期间实施，初步投资额约为3.27亿美元，折合1767亿坚戈，资金预计主要通过借款方式筹集。

此次扩建涉及肯基亚克—阿特劳（Кеңқияқ—Атырау）和肯基亚克—库姆科尔（Кеңқияқ—Құмкөл）两段输油管道。

其中，肯基亚克—阿特劳输油管道年输送能力计划由目前约600万吨提高至1500万吨；肯基亚克—库姆科尔输油管道年输送能力则计划由1000万吨提高至2000万吨。

为保障扩容后的输送能力，项目还计划新建5座输油泵站。

目前公布的3.27亿美元为项目初步投资估算。随着后续工程设计、可行性研究以及设备和融资方案进一步明确，最终投资规模仍可能调整。

东向输油能力进一步提升

肯基亚克—阿特劳输油管道连接阿克托别州肯基亚克（Кеңқияқ）与阿特劳（Атырау），途经阿克托别州和阿特劳州，并具备双向输送能力。

该管道既可服务石油出口运输，也能够将哈萨克斯坦西部地区生产的原油向国内炼油企业方向输送。

肯基亚克—库姆科尔输油管道则是“哈萨克斯坦—中国”输油管道体系的重要组成部分，并与阿塔苏—阿拉山口（Атасу—Алашанькоу）输油管道相衔接，是哈萨克斯坦原油向中国市场运输的重要通道。

根据哈萨克斯坦政府相关规划，提高肯基亚克—阿特劳和肯基亚克—库姆科尔管道输送能力，将有助于进一步扩大经阿塔苏—阿拉山口管道向中国方向的原油运输。

自投入运营以来，肯基亚克—库姆科尔输油管道累计输送原油已超过1亿吨。

两段管道扩建项目已筹备多年。2023年5月，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）与中国石油天然气集团有限公司就提高肯基亚克—阿特劳和肯基亚克—库姆科尔管道输送能力开展前期研究达成一致。

哈萨克斯坦同步拓展区域石油过境运输

在扩大东向石油运输能力的同时，哈萨克斯坦也在拓展区域石油过境运输业务。

今年8月，KazTransOil首次通过哈萨克斯坦境内向吉尔吉斯斯坦过境运输石油，运输量达到3.5万吨。首批石油于8月15日发运。

根据运输方案，原油首先通过哈萨克斯坦干线输油管道系统运至沙吉尔（Шағыр）石油装载设施，随后转装铁路油罐车运往吉尔吉斯斯坦。

新路线进一步拓展了哈萨克斯坦的区域石油过境运输服务，并与现有对华及其他方向的石油运输通道形成补充。

KazTransOil数据显示，2025年公司通过干线输油管道系统共运输石油4512万吨，创近7年来最高水平。