重大研究突破：哈萨克斯坦“金人”基因组完成全测序

该项研究由美国、哈萨克斯坦、德国、澳大利亚和韩国科研人员组成的国际联合团队共同开展。

参与此次研究的机构包括：德克萨斯大学奥斯汀分校、马克斯·普朗克进化人类学研究所、图宾根大学、阿德莱德大学、首尔国立大学、哈萨克斯坦遗传与生理研究所、马尔古兰考古研究所、阿尔法拉比哈萨克国立大学，以及伊塞克和别列尔国家历史文化博物馆保护区。

研究过程中，专家们对公元前900年至公元前200年间埋葬在欧亚草原上的85人的基因组进行了分析。其中，作为哈萨克斯坦最著名的考古发现之一，"金人"的基因组首次实现了全测序。

"金人"于1969年在阿拉木图附近的伊塞克古冢中被发现。该古冢可追溯至公元前4至3世纪，且未遭盗掘。墓中出土了4000多件金饰、铁剑与短剑、青铜镜、陶器，以及银、铜和木制器皿。考古学家评估认为，这是迄今为止所发现的萨克（塞迦）时期规格最高、随葬品最丰富的墓葬之一。其中最引人注目的是一件刻有26个字符的银碗，其文字内涵至今仍是未解之谜。

尽管此前学界已知"金人"属于铁器时代的萨克文化，但其性别长期存在争议。此次对古代DNA的分析最终认定，其性别为男性。

研究结果显示，"金人"在遗传学层面上与铁器时代其他萨克部落成员相近。同时，其基因组中显示出较高比例的中亚南部古代族群遗传成分。

此次数据分析是关于铁器时代游牧民族社会阶层如何形成的大型研究项目的一部分。通过对比盛大墓葬中贵族的DNA与普通墓葬中个人的遗传数据，科学家们得出结论：当时的统治阶层成员之间存在紧密的血缘关系。

遗传分析的一个有力证据显示，一位贵族甚至是埋葬在相距50至140公里处两座不同古冢中死者的祖辈。这表明权力与高社会地位在同一个家族内得以跨代传承。

研究还在一些贵族家族中发现了近亲通婚的迹象。此外，与普通民众相比，这一社会群体的数量明显较少，这反映出当时统治阶层内部保持着高度的封闭性。

研究人员总结认为，基因数据有力地证明了铁器时代萨克社会统治阶层中存在世袭家族体系。