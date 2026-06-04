中亚规模最大数字基础设施项目“数据中心谷”在哈启动

（哈萨克国际通讯社讯）中亚地区规模最大的数字基础设施项目之一——Data Center Valley数据中心谷项目近日在巴甫洛达尔州埃基巴斯图兹市正式启动建设。该项目被视为哈萨克斯坦打造区域数字枢纽的重要工程，首期项目计划于2027年夏季前投入运营。

据巴甫洛达尔州政府消息，目前项目已进入前期建设阶段。在规划的177公顷用地范围内，施工单位正在开展场地平整、围栏建设等基础准备工作，同时配套进场公路建设也已启动。

根据规划，Data Center Valley项目将分阶段实施，并计划于2033年前全部建成。

项目第一阶段预计于2027年上半年完成，届时首座装机容量达125兆瓦的数据处理中心将投入使用。随后在2029年至2033年期间，园区内还将建设约10座数据中心，项目总设计容量将达到1吉瓦。

该项目的主要运营方为哈萨克电信公司（Қазақтелеком）。

Фото: gov.kz

据了解，项目所需工业用水将通过萨特巴耶夫运河输送，预计日用水量约为2300立方米。

建设高峰期，项目将吸纳约1500名施工人员参与建设；项目全面投入运营后，预计可提供250多个长期就业岗位。

哈萨克斯坦政府于2026年初正式宣布将在埃基巴斯图兹建设数据中心谷项目。政府在选址时重点考虑了巴甫洛达尔州相对充足且成本较低的电力资源优势。

当地政府认为，该项目未来有望吸引国际科技企业参与区域数字基础设施建设，并为人工智能模型训练和算力服务发展提供支撑。此前，巴甫洛达尔州州长阿塞恩·拜汗诺夫（Асаин Байханов）曾表示，希望吸引谷歌、Meta、苹果等全球科技企业落户当地，推动地区数字经济发展。