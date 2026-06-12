石刻中的历史密码：探访东哈萨克斯坦阿克鲍尔岩洞

（哈萨克国际通讯社讯）在东哈萨克斯坦州，至今仍保留着许多承载千年历史与神秘色彩的古迹。其中，位于乌兰区的阿克鲍尔（Ақбауыр）历史考古综合体，便是最具代表性的遗址之一。这里距离厄斯克门市约40公里，坐落于别斯捷列克村和萨赫尔村之间，因其独特的天文和考古价值，被誉为“哈萨克斯坦的巨石阵”。

近日，哈通社记者实地探访这一古老遗址，近距离感受镌刻在岩石上的历史印记。

阿克鲍尔历史文化综合体可追溯至公元前第三至第二千纪，是东哈萨克斯坦地区重要的史前文化遗址。考古学家认为，这里保存着青铜时代人类活动的重要痕迹。

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы / Kazinform

近年来，阿克鲍尔的学术价值进一步提升。2019年，著名考古学家泽伊努拉·萨马舍夫（Зейнолла Самашев）团队在该区域发现一处青铜时代和早期铁器时代聚落遗址。这一发现引起学界广泛关注，因为在东哈萨克斯坦发现萨迦时期定居聚落，为研究古代居民生活方式提供了新的重要证据，也促使学者重新审视关于早期游牧文明的传统认知。

沿着景区步道前行，不久后便能看到著名的阿克鲍尔岩洞。随着距离越来越近，一种跨越时空的历史厚重感扑面而来。几千年前的人们曾在这里生活、仰望星空，也曾行走于这片广袤草原之上。

Фото: Kazinform

阿克鲍尔岩洞是整个遗址群最著名的组成部分。部分研究者认为，这里曾是古代居民观测天象的重要场所，因此被赋予“哈萨克斯坦巨石阵”的美誉。

岩洞内部保存着约80处用红色矿物颜料——赭石绘制的古老图案。这些岩画包括十字形、圆点、圆圈、直线和曲线等几何符号，同时还能辨认出山羊、人形以及其他神秘标记。

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы / Kazinform

研究人员认为，古代先民留在岩石上的不仅是动物形象，更记录了他们对自然的敬畏、对宇宙的认知以及独特的精神世界。

站在岩洞内，仿佛能够感受到数千年前的人们在此观测日月星辰、记录季节变化的场景。岩壁上的每一道线条、每一个符号，都像是一封跨越数千年的石刻书信，将远古文明的信息传递至今。

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы / Kazinform

离开岩洞后，记者继续探访遗址群的其他区域。然而，由于未提前领取景区导览图，一度在遗址间迷失方向。景区入口处虽然设有信息展板，但地图仅作为背景图出现，并未提供专门的游览路线图。

对于这样一处规模较大的历史文化遗址而言，如果能够增设独立导览地图和指示系统，无疑将为游客提供更便利的参观体验。

重新确认方向后，记者沿着车辙印和小径继续前行，途中发现一处布满碗状凹坑的石质遗迹。

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关于这些人工凹槽的用途，学界至今尚未形成统一结论。部分研究者认为其与宗教仪式有关，也有人推测可能曾被用于日常生活活动。无论答案为何，这些遗迹至今仍是青铜时代留给后人的未解之谜。

在遗址对面，则分布着岩刻群以及被命名为“阿克鲍尔Ⅲ号聚落”的考古遗址。

Фото: ШҚО әкімдігі

站在这里，人们能够真切感受到自己正置身于青铜时代和早期铁器时代先民曾经生活过的土地。数千年前，这里曾炊烟升起、人群往来、生活繁盛；如今虽然只留下遗迹，但那些关于远古文明的记忆依然镌刻在山石之间。

岩石上的动物图案、神秘符号和各类纹饰，历经数千年风雨侵蚀依旧清晰可辨，向后人讲述着古代居民的世界观与信仰体系。

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы / Kazinform

Фото: Ботакөз Кенжеханқызы / Kazinform

在探访过程中，记者还在峡谷坡地间发现盛开的野生山莓。历史与自然在这里交相辉映：一边是四五千年前的人类文明遗迹，另一边则是依然生机盎然的原生态景观。

阿克鲍尔不仅是一处考古遗址，更是一部刻写在岩石上的历史长卷。每一幅岩画、每一块巨石，都见证着草原文明的发展历程，也为人们探索远古世界留下了珍贵线索。

此前，哈通社曾报道，曼格斯套州历史遗址卡拉卡巴克古城（Қарақабақ）考古研究工作也正在持续推进之中。