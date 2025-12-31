俄中等多国领导人向托卡耶夫总统致以新年祝贺

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、中国国家主席习近平、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、亚美尼亚总统瓦格恩·哈恰图良、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科、阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、阿联酋副总统兼总理，迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆、阿联酋副总统兼副总理，总统府部长谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、摩洛哥国王穆罕默德六世、伊朗总统马苏德·佩泽希基安、埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西、西班牙国王费利佩六世、西班牙总理佩德罗·桑切斯、德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔、德国总理弗里德里希·默茨、英国首相基尔·斯塔默、意大利总统塞尔焦·马塔雷拉、匈牙利总统塔马什·舒约克、斯洛文尼亚总统娜塔莎·皮尔茨-穆萨尔、阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊、克罗地亚总统佐兰·米拉诺维奇、拉脱维亚总统埃德加斯·林克维奇斯、欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔、日本首相高市早苗、韩国总统李在明、越南国家主席梁强和及越南共产党总书记苏林、缅甸代总统敏昂莱、卢旺达总统保罗·卡加梅、新加坡国务资政李显龙、独联体秘书长谢尔盖·列别捷夫、上海合作组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫、国际足联主席詹尼·因凡蒂诺、国际柔道联合会主席马瑞斯•委泽，以及国际组织、企业、银行、金融机构、外交使团代表和其他官员致以了新年祝贺。

【编译：小穆】