    乌斯秋尔特保护区：荒漠中的生物多样性宝库

    哈萨克国际通讯社讯）乌斯秋尔特国家自然保护区是哈萨克斯坦最具特色的自然区域之一。尽管这里气候干旱严酷、荒漠广布、地表岩石裸露，但生物多样性依然十分丰富。

    Фото: Үстірт қорығы

    其中，爬行动物区系展现出乌斯秋尔特生态系统独特的一面。

    根据科研人员最新调查数据，保护区内共记录到15种爬行动物。值得关注的是，其中一种已被列入《哈萨克斯坦濒危物种红色名录》，即萨尔马特游蛇（Elaphe sauromates）。

    在当地民间，由于其体色以黄色为主，这种蛇也被称为“黄蛇”。

    经过长期演化，这些爬行动物逐步适应了荒漠地区昼夜温差剧烈、气候条件严酷的自然环境，并在这一生态系统中稳定繁衍。

    目前，作为珍稀濒危物种，萨尔马特游蛇受到严格保护。

    据了解，乌斯秋尔特国家自然保护区位于哈萨克斯坦西南部，地处曼格斯套州喀拉科亚县境内，总面积约22.33万公顷。该保护区于1984年依据哈萨克苏维埃社会主义共和国部长会议第294号决议正式设立，其主要目标是以自然原貌保护荒漠地带的生态系统。

    作为哈萨克斯坦西部地区唯一的国家级自然保护区，乌斯秋尔特在国家生态保护体系中具有重要地位。保护区内地貌类型多样，涵盖高原台地、陡峭断崖、盐碱洼地及沙漠平原等多种景观形态，构成典型的荒漠生态综合体。

    除爬行动物外，保护区内还栖息着各类珍稀野生动物物种，同时也是多种荒漠植物的重要栖息地。复杂多样的自然景观与独特的气候条件，使乌斯秋尔特成为研究荒漠生态系统演化及物种适应机制的重要天然实验场。

    【编译：阿遥】

