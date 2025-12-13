中亚的电子商务：增长、挑战与新的游戏规则

电商市场加速发展

根据哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）的数据，2024年全球电子商务贸易额达到6.3万亿美元。在线销售额占所有零售贸易的比例接近20%。

—如今，全球约有30%的人口进行在线购物，并且这个比例还在持续上升。未来几年，全球电商市场规模可能增至8.3万亿美元。-QazTrade董事经理阿依努尔·阿姆尔别科娃表示。

这种强劲的增长使电子商务不仅成为增长最快的领域，也成为全球经济未来结构的关键要素。

在全球趋势的背景下，哈萨克斯坦展现出显著的增长。自2020年以来，哈萨克斯坦的电子商务规模增长了七倍，预计到2024年底将达到3.2万亿坚戈。在线销售额在零售市场中的份额已超过14%，计划到2029年将这一数字提高到18.5%。

—电子商务已成为日常生活的一部分。哈萨克斯坦正紧跟全球流程的趋势。-阿姆尔别科娃强调。

市场增长由多个因素驱动：无现金支付的迅速普及、大型电商平台的扩展、可负担的物流解决方案以及消费者习惯的改变——购物者越来越倾向于速度和优惠的价格。

大多数中型卖家正在放弃自建网站，转向大型平台的现成基础设施。目前，62%的在线销售额来自电子产品和轻工产品，其余38%来自大众消费品。

电子生鲜杂货（E-grocery）领域也已形成规模，领先者包括Kaspi、Yandex Food和Magnum。

为支持哈萨克斯坦的电子商务发展，已批准了2027年电子商务发展计划：包括对企业家的培训、更新专业标准以及创建“哈萨克斯坦制造”专区。同时，还推出了B2B平台用于直接从中国采购商品，这将使采购价格降低10%至30%。

Ozon和Wildberries正在阿斯塔纳和阿拉木图建设三个总面积达29.1万平方米的履约中心。哈萨克斯坦邮政正与中国合作伙伴实施大型物流项目，JD.com的俄语-哈萨克语版本问世在即。

此外，新版消费者权益保护法正在制定中。据悉，法律将为电商平台设定关于担保、退货、信息准确性和数据存储的要求。从2026年起，电商平台向国家税务机关提供数据的要求也将生效。

企业面临的挑战包括电商平台的高额佣金、农村地区的互联网质量以及复杂的通关手续。

哈萨克斯坦贸易和一体化部认为，实现提高电子商务份额的目标是可行的，并指出计划从2026年起引入的国家商品登记簿将仅作为建议，不会对贸易构成障碍。

区域领导地位

总体而言，中亚的电子商务份额正在增加，但各国之间的差异仍然很大。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦凭借较大的市场规模、发达的金融基础设施和物流能力，正在构建区域电子商务的基础。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦目前侧重于小企业和跨境订单，而土库曼斯坦仍是最封闭的细分市场，在线交易有限。

根据IMARC Group的预测，中亚电子商务市场规模在2024年将达到147亿美元，比2023年的111亿美元增长32%。

哈萨克斯坦以73亿美元的市场规模保持了该地区最大参与者的地位。乌兹别克斯坦的增长速度最快：市场规模从2021年的2.01亿美元增至2023年的5.43亿美元。两国发展加速得益于国家计划——“数字哈萨克斯坦”和乌兹别克斯坦2023-2027年电子商务发展战略，以及俄罗斯电商平台Ozon、Wildberries和Yandex在西方制裁实施后的积极扩张。

然而，该行业在区域内所有国家仍面临重大限制。由于缺乏出海口，高昂的物流成本使运输成本增加了20%至30%。农村地区的数字普及率仍然很低：只有约40%的家庭拥有稳定的宽带互联网。

IMARC Group预测，随着基础设施的改善，到2030年，中亚市场的规模可能增至500亿至700亿美元，到2040年可能超过2000亿美元，并创造超过50万个就业机会。

经济学家兼公共政策研究中心主任梅瑞维特·马赫穆托娃指出，金融科技是区域领导地位的关键驱动力。

—中亚的在线贸易正因支付技术的发展而迅速增长。哈萨克斯坦作为金融科技领域最发达的国家，位居首位。-她说。

如果将中亚五国的在线贸易总量视为100%，那么2024年哈萨克斯坦的份额将达到84%。这不仅是一个高占比，也是我国在建立长期竞争优势方面的技术优势体现。

不过，专家也指出了一个模棱两可的趋势。

—人口统计数据为进一步增长提供了潜力。但购买力仍是一个限制因素。消费者通常选择价格更便宜、服务更快的在线商店。-马赫穆托娃说。

非现金支付改变市场

哈萨克斯坦是全球非现金支付工具使用率最高的国家之一。此类交易的比例目前接近90%。这为在线贸易的快速发展奠定了基础，并为数字贸易扩展到以前看似稳定的传统零售领域开辟了道路。

独立金融分析师安德烈·切博塔廖夫证实了这一变化，并举例说明。

—“是否应该发展电子商务”这个问题如今已不存在——它已自行发展起来。现在的问题是：线下零售如何生存？甚至大型家具中心也变得空荡荡。我在其中一家中心呆了一个小时，只看到五位顾客。然而，多亏了电子商务，销售仍在继续。-他说。

他表示，正是数字支付成为了增长的主要驱动力：它们提供了便利性、安全性和速度——没有这些因素，电子商务不可能如此深入地融入我们的日常生活。

传统零售模式的停滞不仅出现在大城市，也开始在地区层面显现。在在线商店的激烈竞争下，实体店正在失去其主要资源——稳定的客流。

马赫穆托娃评论这一趋势时表示，顾客不愿意支付包含在商品价格中的租金。如果线下零售不重新审视其战略，它可能会破产。

切博塔廖夫坚信市场不会再回到传统零售模式。他认为，电子商务的快速增长将导致数千平方米的商业空间被闲置。

—很快就需要决定如何处理这些闲置空间。卖家不再需要它们，这将成为企业主和房产所有者面临的实际问题。-他说。

哈萨克斯坦迈向新的贸易时代

哈萨克斯坦正处于零售市场深度重组的时期。发达的金融科技生态系统、民众的数字素养以及对在线服务的高需求，使电子商务正在成为新的主流经济模式。

未来几年的主要任务是适应线下零售、发展物流基础设施、优化商业空间以及支持电商平台之间的竞争。

哈萨克斯坦不仅是全球电子商务市场的参与者，同时也在中亚地区形成自己的影响力范围，并推动区域数字贸易的发展。

