哈萨克斯坦吸纳中亚地区68%外资 稳居区域经济与投资中心地位

1513亿美元这一数字充分展现了哈萨克斯坦经济政策的潜力和成效。为了更好地评估其作为独立经济体吸引投资的能力，可以将其与自1991年获得独立、且具有相似投资吸引历史的其他14个前苏联加盟共和国进行横向对比。

根据联合国官方统计数据，2024年哈萨克斯坦的国内生产总值（GDP）为2915亿美元。这意味着，目前哈萨克斯坦经济中的外国资本存量已相当于其国内生产总值的51.9%。

Инфографика: Kazinform

根据UNCTAD的报告，俄罗斯经济在2024年累计吸纳的FDI约为2160亿美元。然而，作为北方邻国，其经济体量远大于哈萨克斯坦——2024年俄罗斯的GDP规模达到2.17万亿美元。因此，外国资本在俄罗斯经济中的占比仅为10%左右。由此对比可见，哈萨克斯坦的GDP虽然比俄罗斯小7.5倍，但累计吸纳的外国投资规模仅比俄罗斯少1.4倍。

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在后苏联空间中，成功融入欧盟的波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛——表现也各不相同。爱沙尼亚累计吸纳的FDI占其GDP的73.9%，拉脱维亚为55.2%，立陶宛为40.9%。若将这三国的GDP相加，总额约为1714亿美元，而其经济中的FDI存量总和为975亿美元。作为参照，哈萨克斯坦的这两项指标分别为2915亿美元和1513亿美元。

此外，中亚地区其他四个邻国在2024年的GDP总和约为2150亿美元，而这些国家累计吸纳的外商直接投资总额为693亿美元。对比可见，即便将这四个国家的经济总量相加，其累计吸纳的外国资本存量也尚不足哈萨克斯坦的一半。换言之，目前在中亚地区运行的全部外国投资中，有68.6%高度集中在哈萨克斯坦。

通过UNCTAD报告中关于2000年、2010年和2023年的数据，可以清晰观察到自苏联解体后，各相关国家投资动态的演变过程。

首先，在独立后的第一个十年里，哈萨克斯坦与波罗的海国家之间的差距并不显著。2000年，哈萨克斯坦累计吸纳的FDI为101亿美元，仅比爱沙尼亚高出约3.9倍，比立陶宛高出4.4倍，比拉脱维亚高出4.8倍。彼时俄罗斯的该项指标为322亿美元，约为哈萨克斯坦的3.2倍。而当时中亚其他国家的投资规模极低：土库曼斯坦为18亿美元，乌兹别克斯坦为7亿美元，吉尔吉斯斯坦为4亿美元，塔吉克斯坦仅为2亿美元。

其次，到2010年时，哈萨克斯坦的投资规模出现爆发式增长。2010年，累计吸纳的FDI达到634亿美元。这一数字已分别达到爱沙尼亚的3.9倍、立陶宛的4.8倍和拉脱维亚的6.1倍。同一时期，俄罗斯的外国投资规模也快速增长至3363亿美元，达到哈萨克斯坦的5.3倍。虽然中亚其他国家的投资额有所提升，但与哈萨克斯坦的差距依然巨大：土库曼斯坦为185亿美元，乌兹别克斯坦为32亿美元，吉尔吉斯斯坦为20亿美元，塔吉克斯坦为16亿美元。

第三，到2023年，哈萨克斯坦已稳固成为后苏联空间最重要的投资中心之一。2023年，哈萨克斯坦经济中的外国资本存量达到1576亿美元（比2024年的预测值高出26亿美元）。这一规模已是爱沙尼亚的5.1倍、拉脱维亚的6.7倍、立陶宛的4.8倍。而俄罗斯的该项指标保持在2550亿美元水平，仅比哈萨克斯坦高出约1.6倍。地缘政治局势和制裁环境显著缩小了哈萨克斯坦与俄罗斯之间的外资存量差距。与此同时，哈萨克斯坦与中亚邻国之间的差距进一步扩大：哈萨克斯坦的投资规模已是乌兹别克斯坦的10.5倍、土库曼斯坦的3.7倍，更是吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的40倍以上。

UNCTAD报告还列出了各国在海外的累计投资额。2000年时，哈萨克斯坦的对外投资极少，仅约7亿美元，而俄罗斯的对外投资规模是哈萨克斯坦的数十倍。

到2010年，俄罗斯的对外投资猛增至3680亿美元。彼时哈萨克斯坦的对外投资额为49亿美元，与爱沙尼亚当时的对外投资水平基本持平。到2023至2024年间，哈萨克斯坦累计对外投资额已达到170亿至180亿美元水平。虽然这一数字与部分波罗的海国家接近，但与俄罗斯相比仍有巨大差距——俄罗斯的对外投资规模依然比哈萨克斯坦大20倍以上。

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值得注意的是，2024年哈萨克斯坦自独立以来首次记录到外商直接投资净流入为负值，净差额约为-26亿美元。

报告对此分析称，这一指标的下滑与全球局势的不稳定性、地缘政治风险以及大型跨国公司活跃度降低有关。其核心原因在于企业将此前再投资的利润以股息形式汇往国外，以及部分大型项目出现资本回收现象。

尽管如此，哈萨克斯坦依然保持着中亚地区吸引外国投资核心中心的地位。然而，投资结构也揭示出哈萨克斯坦经济目前仍扮演着资本进口者的角色：2024年哈萨克斯坦境内的FDI存量超过1510亿美元，而哈萨克斯坦企业在海外的投资存量仅约180亿美元。换言之，输入哈萨克斯坦的外国资本规模比对外输出的投资规模大8至9倍。

投资规模的显著差异体现了哈萨克斯坦经济在区域内的体量优势。庞大的经济总量、广阔的市场容量以及相对稳定的制度环境，使哈萨克斯坦能够持续吸引国际资本。结果显示，哈萨克斯坦已成为中亚地区投资活动最为集中的主要经济枢纽。这些因素为经济长期稳定发展创造了前提条件，并持续影响着生产、基础设施及服务业的发展。

根据2025年11月的官方统计数据，哈萨克斯坦在人均国内生产总值（GDP）方面已跃居独联体国家首位。国际货币基金组织（IMF）将哈萨克斯坦的人均GDP评估为1.477万美元。这一水平已高于俄罗斯（1.426万美元）、格鲁吉亚（9570美元）、亚美尼亚（8860美元），甚至在相对指标上也超过了中国（1.369万美元）。

【编译：阿遥】