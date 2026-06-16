中亚地区网速排名出炉 哈萨克斯坦移动网速领跑全区

根据Speedtest全球索引发布的2026年最新数据，中亚各国互联网速度呈现出不同的发展格局：在移动互联网领域，哈萨克斯坦位居区域首位；而在固定宽带领域，乌兹别克斯坦则摘得桂冠。

在移动互联网速度方面，哈萨克斯坦以每秒93.68兆比特（Mbit/s）的成绩，位居中亚地区榜首。乌兹别克斯坦以55.19 Mbit/s的网速排名第二；吉尔吉斯斯坦紧随其后，以52.64 Mbit/s位列第三。

数据显示，哈萨克斯坦在移动互联网质量方面明显领先于周边国家，其网速约为乌兹别克斯坦的1.7倍左右。

不过，在固定宽带领域，情况则有所不同。乌兹别克斯坦在该领域表现最为突出，其固定宽带速度达到93.35 Mbit/s，位居区域第一。哈萨克斯坦以88.10 Mbit/s排名第二；吉尔吉斯斯坦以87.14 Mbit/s紧随其后，与哈萨克斯坦差距不大；塔吉克斯坦该项指标为45.10 Mbit/s。

总体来看，中亚地区互联网发展仍呈现不均衡特征。哈萨克斯坦在移动通信基础设施方面优势明显，而乌兹别克斯坦在固定宽带领域表现更为突出；与此同时，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦在固定宽带速度上的差距已经相当接近。