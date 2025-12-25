总统：哈萨克斯坦占中亚地区投资的60%

- 哈萨克斯坦一贯与邻国和所有相关国家建立友好关系和全面合作。我们的目标很明确，那就是加强国家主权，解决保障哈萨克斯坦安全和社会经济发展的各项问题。每一次峰会、每一次高级别会议和每一次商业论坛，都提升了我国的国际声誉，增强了我国的经济潜力。目前全球投资竞争异常激烈，我们不能置身事外。我们是中亚和高加索地区最大的经济体。-总统说。

国家元首指出，政府的职责是确保高质量增长。即使在像当前这样复杂的特殊情况下，政府和国家银行也需要相互协商，做出具体的、不带学术性和肤浅性的决定。

- 仅今年一年，通过国际会议，就签署了总价值超过700亿美元的商业协议。正因如此，我国才能创办现代化企业，创造高质量就业机会。-他说。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统还表示，哈萨克斯坦占中亚地区投资的60%。

- 对“中亚+”模式的需求日益增长。今年，该地区各国与欧盟、意大利、中国、俄罗斯、美国和日本举行了会谈。该地区吸引的投资中，超过60%面向哈萨克斯坦。投资带来了新技术、新知识，以及与外国大学合作建立联合科研技术中心和分校。-他说。

总统强调，所有边境都对哈萨克斯坦商品和国内企业开放。

- 因此，与所有外国伙伴建立互利合作关系是现代社会的必然要求，甚至是至关重要的。由此，哈萨克斯坦人民正迈入现代化的新阶段。我们必须继续朝着这个方向努力奋斗。-他说。

Фото: Ақорда

国家元首在讲话中表示，江布尔州今年吸引了约6000亿坚戈的投资。

- 我刚刚参观了几处设施，了解了该地区的发展规划。总体而言，大规模的建设工作正在进行中，但必须继续积极推进。今年，该地区已吸引约6000亿坚戈的投资，创造了超过6.3万个新的就业岗位，并向280多个居民点供应了天然气。三年间，该地区已建成37所学校，可容纳约1.3万名学生；还开设了41家医疗机构；建成了50多个体育文化中心；此外，还开展了许多其他公益活动。-他说。

【编译：小穆】