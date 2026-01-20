深化哈中地方体育交流 哈萨克斯坦总领事考察陕西摔跤柔道训练基地

双方在会谈中全面回顾了两国体育领域合作的现状，并就未来发展方向交换意见。总领事回顾了哈萨克斯坦与陕西省长期友好交往的历史，特别强调两国运动员开展联合训练、互学互鉴的广阔前景。

他指出，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统高度重视青年培养和提升民族体育水平的政策指引下，哈萨克斯坦已取得显著成效。目前，全国针对体育天赋儿童的专项体育训练基地网络正系统化推进。这些改革措施旨在持续夯实竞技体育后备人才基础，培养能够在国际舞台上具备竞争力的高水平运动员。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

杨长岭高度评价中哈关系的巨大潜力。他自豪地介绍了其中心培养出的学员在国际赛事和奥运会中屡获佳绩的成绩，并高度赞赏哈萨克斯坦运动员在多项体育项目上取得的全球性成就。他明确表达了对两国运动员开展联合训练的浓厚兴趣，并希望探索更多互利共赢的体育合作新领域。

杨长岭特别提到，2025年西安市成功举办首届“中亚-中国摔跤项目精英”自由式和古典式摔跤友好交流赛，哈萨克斯坦摔跤手积极参与，取得良好效果。他建议今年继续在西安举办该活动，并邀请哈萨克斯坦摔跤国家青年队作为主要嘉宾出席。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

会谈期间，总领事还参观了该中心为运动员提供的体育、医疗、康复和教育基础设施，以及包容性体育中心运行情况。他实地考察了摔跤、举重和柔道训练综合体，详细了解运动员的日常训练与生活条件。

双方一致表示，将继续致力于深化体育和旅游领域的合作，共同推动更多务实项目落地，为两国人民友好交往注入新活力。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

【编译：木合塔尔·木拉提】